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Почему убитая и изнасилованная студентка ВШЭ была потенциальной жертвой

Фото: vk.com
Убийство студентки ее сожителем в Москве потрясло россиян. Dni.Ru попытались разобраться, что привело к трагедии. 
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Instagram погибшей девушки наводит на определенные размышления. Таня Страхова оказалась не столь невинной, как могло показаться на первый взгляд. В социальных сетях она позволяла себе крайне провокационные вещи: выкладывала снимки в нижнем белье или без него, фотографировалась с фаллоимитатором в одной руке и бутылкой вина в другой. Подобные публикации девушка снабжала циничными комментариями.

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Можно предположить, что Татьяна вела достаточно фривольный образ жизни: вот она демонстрирует сотням подписчиков ноги в татуировках, вот незаконно пробралась на стройку и пьет вино, сидя в ковше экскаватора, вот показывает шею в синяках от поцелуев... Практически на всех фотографиях девушка держит сигарету или бутылку алкоголя. 

Публикация от @inthecarbehind

Помимо отчетов о своем образе жизни, Татьяна выкладывала в соцсети фото своего обнаженного тела. Вот она в одних чулках лежит в обнимку с парнем, вот ее ягодицы в нижнем белье и комментарий под снимком: "Тань, две фотки жопы в неделю это перебор в твоем инстаграме. – Но тут же колготочки милые :с (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)".

Публикация от @inthecarbehind

Вопросы вызывает и желание девушки жить с молодым человеком, который ей неинтересен. Судя по профилю Татьяны, проблем с ухажерами не было. Складывается ощущение, что, деля квартиру с безнадежно влюбленным в нее парнем, имеющим психологические отклонения и употребляющим наркотики, девушка могла провоцировать его.

Публикация от @inthecarbehind

Об этом Артем написал в предсмертном послании. По словам парня, он больше не мог смотреть, как Таня проявляет интерес к его другу в его же квартире. Кстати, судя по профилю студентки в Instagram, она могла употреблять запрещенные вещества. Об этом свидетельствует подпись в аккаунте: "Любовь, похоть и наркотики". Девушка неоднократно выкладывала фотографии, на которых были запечатлены кучки белого порошка и самокрутки, предположительно – с марихуаной.

Публикация от @inthecarbehind

Таким образом, показания ее друзей выглядят не очень обоснованными. Журналисты телеканала "360" смогли поговорить с одним из приятелей Тани. Молодой человек заявил, что она была тихой и скромной отличницей, не способной обидеть и мухи.  

Публикация от @inthecarbehind

Однако, Татьяна могла провоцировать сожителя своими фотографиями. Однако в любом случае ничто не может оправдать убийства, совершенного с особой жестокостью, и последующего надругательства над телом. Редакция Dni.Ru приносит соболезнования родным и близким погибшей девушки. 

Автор: Михаил Войцеховский23 января 2018, 16:27

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