Кто виноват в жуткой трагедии со студентами

Отстранение россиян от Олимпиады Студент Бауманки убил возлюбленную Тесты и опросы Дом-2 Эксклюзив Dni.Ru

Самое читаемое

Малахов шокировал Шурыгину подлостью
Народ бежал от гроба с Державиным
Бандиты напали на пьяную Гузееву
Оскандалившаяся Аршавина осталась без детей и мужа
Мария Захарова объяснила появление своих развратных фото
партнеры
Вторник 23 января
Лента новостей
21:53
Ведущий Дома-2 довел беременную Рапунцель до бешенства
21:45
Автомобиль королевы красоты убил четверых людей
21:08
Безумные регионы: ритуальное бюро использует бэушные гробы
19:47
"Единая Россия" изменит ПДД в части перевозки детей-инвалидов
19:13
Неприятные сюрпризы для автовладельцев в 2018 году
19:05
МОК нелепо оправдался за унижения россиян
19:02
Страшная смерть Познера в самолете
18:46
Бизнесмены призвали предпринимателей столицы к участию в выборах 18 марта
17:55
Главные способы сохранения молодости
17:40
"Им будет стыдно и позорно": униженных россиян просят поехать на Игры
17:30
Как правильно распределить день
17:24
Эрдоган уничтожает союзников США
17:22
Канделаки влезла в скандал с ульяновскими курсантами-"стриптизерами"
17:13
5 секретов соблазнения взрослой женщины
17:00
Украина наплевала на европейские ценности
16:51
Фильм Звягинцева "Нелюбовь" номинирован на "Оскар"
16:50
Сексуальная Беркова развратила пенсионера
16:26
Неведомая "болезнь" Лаврова вызвала переполох
16:12
Корчевников взбесил Селина вопросом о бывшей жене Салтыковой
15:59
Юридические войны XXI века
15:57
В России объявились тысячи путан по фамилии Собчак
15:49
"Аэрофлот" начнет летать в болгарский Бургас
15:42
Порошенко подняли на смех из-за зарплаты
15:35
Под Москвой встали электрички
15:28
Причина новой волны отстранения россиян от Игр оказалась неожиданной
15:21
Бизнесмены предпочитают летать "Аэрофлотом"
15:12
Что связывало Высоцкого и Шемякина
15:04
Лихач разогнался до 120 километров в час на встречке (видео)
14:47
Сыгравший Тинки-Винки актер умер в Британии
14:47
Деньги российских пенсионеров отправят в Саудовскую Аравию
14:39
Россияне в глубоком трауре из-за поступка Бузовой
14:36
Хоккеистов сборной России не допустили до Игр-2018
14:31
Чемпионов России по фигурному катанию отстранили от Олимпиады-2018
14:28
"Виновного" в отстранении России Мутко хотят сослать в Магадан
14:17
Сожительство и брак раскололи общество
14:14
Опасный контент в Сети заблокируют максимально быстро
14:04
Обезумевший драчун с матом накинулся на Самбурскую (видео)
14:02
"За что?": жену Шипулина убило решение отстранить его от Олимпиады
14:02
Жена дерзко поставила на место зарвавшегося Маликова
14:00
"Единая Россия" объявила о ребрендинге
13:23
Россиян хотят оградить от "Смерти Сталина"
13:21
Группа компаний "АРКС" приступила к реконструкции отстойников Ново-Курьяновских очистных сооружений
13:17
Максим Галкин: Мои дети уже обречены
12:59
Отстранение Шипулина и Устюгова довело Губерниева до отчаяния
12:52
Мишель Легран даст единственный концерт в Кремле
12:51
Легендарный джазовый музыкант умер от рака
12:42
В Петербурге автобус с пассажирами вылетел с дороги
12:37
Володин: Надеемся на открытый и честный диалог с ПАСЕ
12:26
Пожар на месте жуткой аварии с поездом сняли на видео
12:04
Москвич посадил любовницу в ванну и угрожал убить феном
12:03
Вокруг Ульяны Сергеенко разгорелся международный скандал
11:53
Щедрое предложение Путина вызвало дрожь у Порошенко
11:52
Студент Бауманки убил однокурсницу из-за несчастной любви
11:30
Священник из "Дома-2" угрожает новому парню своей любимой
11:25
Массовую турецко-курдскую драку в Германии сняли на видео
11:22
Шипулину и Устюгову запретили ехать на Олимпиаду
11:15
Буланову с сыном экстренно госпитализировали
11:06
В МЧС рассказали о ЧП в московской школе
10:57
Володин поздравил Верховный суд с 95-летием
10:53
Киев мечтает испортить России ЧМ-2018
10:51
Дочь Фрейндлих парализовало из-за сравнений с актрисой
10:48
"Заслуженная путана" изнасиловала собутыльника в Омске
10:39
В Москве водитель автобуса умер за рулем
10:34
Под Москвой продавец бургеров застрелил конкурента
10:14
Россия вошла в список лучших стран мира
10:14
Взбешенная Бородина: Иногда лучше сосать, чем говорить
10:13
Жестокую драку на юге Москвы сняли на видео
10:07
У берегов США обнаружили российский корабль-разведчик
10:00
В Москве загадочно умерла целая семья
09:48
Ученые подтвердили смертельную опасность сахара
09:36
Мужчина выбросил грудную дочь в мусорку из-за "неправильного" цвета кожи (видео)
09:36
Ирина Салтыкова: Я осталась без денег, без работы и без мужа
09:35
Под Москвой полицейские изъяли алкоголь на 33 миллиона
09:32
В Москве поезд насмерть сбил двух мужчин
09:14
Британцы готовы голосовать за Путина
09:05
Малахова и его изуродованного героя обругали еще до выхода в эфир
08:58
"Русские" пираты обосновались в США
08:52
В центре Лондона эвакуировали отели
08:48
Ольгу Орлову затравили за оскорбление женщин
08:46
Драка в центре Махачкалы переросла в перестрелку
08:45
Евгения Медведева стала послом красоты
08:40
Таксист выбил глаз буйному пассажиру
08:35
Украина хамски ответила на щедрый жест Путина
08:31
Под Москвой горел мебельный склад
08:19
"Что? Где? Когда?" заменила Друзя и Поташева детьми
08:08
Мельникова родила известному певцу сына
08:03
Предатель Родченков испугался смотреть россиянам в глаза
07:48
Самая старая актриса Голливуда умерла в США
21:57
Российский спортсмен попал в аварию в Испании
21:45
Пузатая Барановская в купальнике произвела фурор
21:40
К чему снится ребенок
21:14
Шепелев продолжает разговаривать с умершей Фриске
21:08
В Москве киллер с букетом застрелил бизнесмена
20:56
Курс рубля резко вырос
20:52
"ЕР" окажет поддержку юным инженерам
20:47
Модель отказалась продавать девственность и огорчила родителей
20:37
"Единая Россия" проследит за детскими садами
20:30
Под Москвой полицейские разрешили грабить магазин за взятку
20:10
Губерниев врезал МОК за подлое отстранение Ана
20:04
Собчак начала вскрывать язвы
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бывшая подруга: Виталина собирается делать аборт
Пузатая Барановская в купальнике произвела фурор
Россияне в глубоком трауре из-за поступка Бузовой
Шепелев продолжает разговаривать с умершей Фриске
Взбешенная Бородина: Иногда лучше сосать, чем говорить
К Караченцову позвали патологоанатома
Происшествия

Кто виноват в жуткой трагедии со студентами

Фото: vk.com
Становятся известны все новые подробности страшного убийства студентом своей возлюбленной. Мать девушки рассказала о взаимоотношениях молодых людей. 

Продолжение: "Пью я каждый день": тайная жизнь убитой студентки
прочитано 5078 раз

По словам Людмилы, знакомство Артема и Татьяны произошло два года назад. Вскоре между ними завязался роман, который, однако, очень быстро закончился: девушка посчитала своего ухажера слишком маленьким. Как сообщает газета "Московский комсомолец", молодые люди расстались друзьями. Через некоторое время Таня предложила Артему вместе снимать квартиру: ей было неудобно добираться до университета из подмосковных Химок.

ПО ТЕМЕ

"Дурачок": бабушка пожалела студента-убийцу из Бауманки

Студент Бауманки убил однокурсницу из-за несчастной любви

Безнадежно влюбленный в девушку Артем согласился: в итоге они взяли в аренду "двушку"  в центре города, неподалеку от метро "Курская". Молодой человек уступил Тане большую комнату площадью 12 квадратных метров, а сам жил в маленькой – 8 квадратных метров. Некоторые предполагают, что Артем согласился снимать вместе квартиру еще и потому, что надеялся вернуть девушку.

Публикация от @inthecarbehind

Однако все его попытки не увенчались успехом. В итоге, сходивший с ума от любви и ревности молодой человек дождался, пока его сожительница вернется домой и сильно ударил ее по лицу. Таня упала, а он продолжал избивать ее, пока та не потеряла сознание. Тогда молодой человек изнасиловал свою жертву. После Артем попытался задушить девушку, но у него ничего не вышло. Тогда студент взял нож и перерезал ей горло. Однако сердце девушки продолжало биться, и убийца дважды пырнул Таню ножом в грудь. После этого он надругался над возлюбленной еще раз.

Публикация от @inthecarbehind

Все подробности преступления Артем описал в публикации на своей стене в социальной сети "Вконтакте". Там он признался, что во время совершения преступления был пьян, однако действовал максимально хладнокровно и не испытывал раскаяния. После убийства своей возлюбленной Артем сделал себе бутерброды и несколько часов просидел в интернете, размышляя, что делать дальше.

Молодой человек решил свести счеты с жизнью, и добавил в свой пост послание родным и близким. Он извинился перед родителями Тани, за то, что лишил их единственного ребенка. Кроме того, он оставил послание своей семье – написал брату, сестре и родителям. Как удалось выяснить телеграм-каналу Mash, Артем вырос в приличной обеспеченной семье. Его родители – банковские служащие. Они живут в четырехкомнатной квартире в центре Москвы, на Земляном Валу. Всего в семье было трое детей: два барта Тимур (старший) и тот самый Артем, и дочка Лия. Убийцу они вспоминают как тихого ботаника. 

Сам студент в предсмертной записке признался, что ненавидел родных. "Родители– я сплошное разочарование для вас. я был наркоманом, постоянно врал вам и не любил вас, а практически ненавидел, хоть вы и делали мне только хорошее, но такова жизнь и такой уж я человек. вы воспитывали меня хорошим человеком, но я где-то по жизни свернул не туда. не вините себя, пожалуйста (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. Примечание редакции)", – заявил Артем.

В своей последней записке молодой человек рассказал, что неоднократно обращался к психологам: "Михаил Юрьевич – я очень многое не договаривал вам и в какие-то моменты даже лгал, что мне плохо и тяжело. наверное, не стоило так делать и все сложилось бы иначе, но увы и ах, что сделано, то сделано. вы хороший психолог и я рад, что занимался с вами" 

Выяснить, кто виноват в страшной трагедии, предстоит следствию.

Автор: Михаил Войцеховский23 января 2018, 18:13

комментарии

Политика

Щедрое предложение Путина вызвало дрожь у Порошенко
Британцы готовы голосовать за Путина
Украина хамски ответила на щедрый жест Путина
"Давно пора": Захарова похвалила оплошавшего Порошенко

Шоу-бизнес

Сексуальная Беркова развратила пенсионера
Корчевников взбесил Селина вопросом о бывшей жене Салтыковой
Россияне в глубоком трауре из-за поступка Бузовой
Обезумевший драчун с матом накинулся на Самбурскую (видео)

Проишествия

Зарезавший подругу студент Бауманки трижды надругался над ее трупом
Москвич посадил любовницу в ванну и угрожал убить феном
Жестокую драку на юге Москвы сняли на видео
Мужчина выбросил грудную дочь в мусорку из-за "неправильного" цвета кожи (видео)

Lifestyle

Страшная смерть Познера в самолете
Фильм Звягинцева "Нелюбовь" номинирован на "Оскар"
"Что? Где? Когда?" заменила Друзя и Поташева детьми
Шаинский нашел последний приют рядом с Глаголевой
Происшествия

Зарезавший подругу студент Бауманки трижды надругался над ее трупом

Манифест убийцы-наркомана

Шоу-бизнес

Взбешенная Бородина: Иногда лучше сосать, чем говорить

У ведущей "Дома-2" сдали нервы
Шоу-бизнес

Буланову с сыном экстренно госпитализировали

Поклонники места себе не находят от волнения
Шоу-бизнес

Вокруг Ульяны Сергеенко разгорелся международный скандал

Дизайнер оконфузилась из-за собственного чувства юмора

Гороскоп

У юной фигуристки Загитовой есть скрытый поклонник
Собчак начала вскрывать язвы
Астрологический прогноз на период с 22 по 28 января
Истеричную Бузову ждет серьезное лечение

Фоторепортажи

Звезды попрощались с Шаинским в Москве
Известные актрисы разделись на красной дорожке
Развратный отдых Бузовой в Таиланде
Жуткие фотографии Анастасии Волочковой

Спорт

Хоккеистов сборной России не допустили до Игр-2018
"Виновного" в отстранении России Мутко хотят сослать в Магадан
"За что?": жену Шипулина убило решение отстранить его от Олимпиады
Киев мечтает испортить России ЧМ-2018

Регионы

"Заслуженная путана" изнасиловала собутыльника в Омске
Отмороженные сибиряки шокировали россиян (видео)
Безумные регионы: обидчивый омич зарезал друга из-за Крещенских купаний
Неуклюжий танцор получил жуткие травмы после трюка в клубе (видео)
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru