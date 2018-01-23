Кто виноват в жуткой трагедии со студентами

Становятся известны все новые подробности страшного убийства студентом своей возлюбленной. Мать девушки рассказала о взаимоотношениях молодых людей.

По словам Людмилы, знакомство Артема и Татьяны произошло два года назад. Вскоре между ними завязался роман, который, однако, очень быстро закончился: девушка посчитала своего ухажера слишком маленьким. Как сообщает газета "Московский комсомолец", молодые люди расстались друзьями. Через некоторое время Таня предложила Артему вместе снимать квартиру: ей было неудобно добираться до университета из подмосковных Химок.

Безнадежно влюбленный в девушку Артем согласился: в итоге они взяли в аренду "двушку" в центре города, неподалеку от метро "Курская". Молодой человек уступил Тане большую комнату площадью 12 квадратных метров, а сам жил в маленькой – 8 квадратных метров. Некоторые предполагают, что Артем согласился снимать вместе квартиру еще и потому, что надеялся вернуть девушку.

Публикация от @inthecarbehind Фев 9, 2017 at 4:31 PST

Однако все его попытки не увенчались успехом. В итоге, сходивший с ума от любви и ревности молодой человек дождался, пока его сожительница вернется домой и сильно ударил ее по лицу. Таня упала, а он продолжал избивать ее, пока та не потеряла сознание. Тогда молодой человек изнасиловал свою жертву. После Артем попытался задушить девушку, но у него ничего не вышло. Тогда студент взял нож и перерезал ей горло. Однако сердце девушки продолжало биться, и убийца дважды пырнул Таню ножом в грудь. После этого он надругался над возлюбленной еще раз.

Публикация от @inthecarbehind Окт 12, 2017 at 8:03 PDT

Все подробности преступления Артем описал в публикации на своей стене в социальной сети "Вконтакте". Там он признался, что во время совершения преступления был пьян, однако действовал максимально хладнокровно и не испытывал раскаяния. После убийства своей возлюбленной Артем сделал себе бутерброды и несколько часов просидел в интернете, размышляя, что делать дальше.

Молодой человек решил свести счеты с жизнью, и добавил в свой пост послание родным и близким. Он извинился перед родителями Тани, за то, что лишил их единственного ребенка. Кроме того, он оставил послание своей семье – написал брату, сестре и родителям. Как удалось выяснить телеграм-каналу Mash, Артем вырос в приличной обеспеченной семье. Его родители – банковские служащие. Они живут в четырехкомнатной квартире в центре Москвы, на Земляном Валу. Всего в семье было трое детей: два барта Тимур (старший) и тот самый Артем, и дочка Лия. Убийцу они вспоминают как тихого ботаника.

Сам студент в предсмертной записке признался, что ненавидел родных. "Родители– я сплошное разочарование для вас. я был наркоманом, постоянно врал вам и не любил вас, а практически ненавидел, хоть вы и делали мне только хорошее, но такова жизнь и такой уж я человек. вы воспитывали меня хорошим человеком, но я где-то по жизни свернул не туда. не вините себя, пожалуйста (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. Примечание редакции)", – заявил Артем.

В своей последней записке молодой человек рассказал, что неоднократно обращался к психологам: "Михаил Юрьевич – я очень многое не договаривал вам и в какие-то моменты даже лгал, что мне плохо и тяжело. наверное, не стоило так делать и все сложилось бы иначе, но увы и ах, что сделано, то сделано. вы хороший психолог и я рад, что занимался с вами"

Выяснить, кто виноват в страшной трагедии, предстоит следствию.