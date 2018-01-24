Россияне требуют запретить вдохновившую студента-некрофила из Бауманки песню

Россияне требуют запретить песню группы "Мы". Соответствующая петиция опубликована в интернете. Причина для запрета, по мнению авторов, веская – песню упомянул в прощальном письме студент Бауманки, убивший соседку.

Композиция группы "Мы" побуждает к преступлению, ее необходимо запретить, считает автор петиции. Он призвал музыкантов принести извинения и понести ответственность.

19-летний студент Бауманки оставил на своей странице в социальной сети прощальное письмо. В нем он упоминал, что слушал перед убийством песню группы "Мы", которая звучит "как призыв к действию".

Музыканты упомянутой группы с такой постановкой вопроса не согласны. Ее солист Даниил Шайхинуров призвал не связывать творчество коллектива с жестоким убийством студентки ВШЭ.

"Нужно с пониманием отнестись к такой записке, к состоянию, в котором находился этот человек", – приводит слова Шайхинурова Life.ru. Музыкант подчеркнул, что запреты никуда не годятся.

Как писали Dni.Ru, тела студента Бауманского института Артема и его однокурсницы Тани Страховой нашли в квартире, которую они снимали на двоих. О намерении Артема свести счеты с жизнью стало известно из письма, которое он опубликовал в соцсети "ВКонтакте". Студент оставил пожелания коллегам и друзьям.

Публикация от @inthecarbehind Ноя 18, 2017 at 1:06 PST

Как выяснилось, молодой человек долгое время страдал от несчастной любви. Ответного чувства от Татьяны он не дождался. Более того, она питала симпатии к другу Артема, что создавало еще большее напряжение в отношениях. Трагедия произошла вечером 22 января. Артем убил девушку и свел счеты с жизнью.