Бывший муж изрубил и сварил мать двоих детей

Мексиканская полиция обнаружила пропавшую более недели назад Магдалену Агилар Ромеро. Части тела 28-летней женщины нашли в холодильнике, в доме ее бывшего мужа.

Мать двоих детей не могли найти почти неделю. Было известно, что Ромеро пошла за ребятами, которые гостили у своего отца – Сезара Лопеса Арчинеги (бывшие супруги давно не жили вместе). С тех пор Магдалену никто не видел.

Когда полиция наведалась в дом экс-супруга, на кухонной плите обнаружилось несколько кастрюль со сваренными частями тела женщины. То, что не поместилось в кастрюли, было аккуратно упаковано в пакеты и хранилось в холодильнике.

Следователи пришли к заключению, что Магдалену убили, тело расчленили и сварили. В полиции города Таско заявляют, что главный подозреваемый - экс-супруг Сезар Арчинега. Мужчину разыскивают.

С мотивом преступления правоохранительные органы пока не определились. Приоритетная версия следствия – так называемый "фемицид", когда причиной убийства становится половая принадлежность жертвы.

В Мексике такого рода преступления – убийства женщин - чрезвычайно распространены. Их число, казалось, начало снижаться в последнее десятилетие. Однако сейчас, по данным местных и международных организаций, снова резко возросло, пишет британская The Daily Mail.

Как ранее писали Dni.Ru, в Голландии муж-тиран расчленил красавицу из России Юлию. Девушка переехала в Голландию около пяти лет назад. Жила вместе с мужем Андреем. Он работал в компании Шелл, был владельцем собственной дизайн студии, а также занимался защитой прав людей, подвергающихся притеснениям со стороны коллег.



Как рассказал знакомый пары, отношения супругов были натянутыми. 10 января подруга договорилась с Юлей встретиться и обсудить продвижение ее студии йоги. Однако на следующий день девушка не ответила ни на один звонок. Вскоре полицейские обнаружили расчлененное тело.