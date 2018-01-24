Бывший муж изрубил и сварил мать двоих детей
Мать двоих детей не могли найти почти неделю. Было известно, что Ромеро пошла за ребятами, которые гостили у своего отца – Сезара Лопеса Арчинеги (бывшие супруги давно не жили вместе). С тех пор Магдалену никто не видел.
Когда полиция наведалась в дом экс-супруга, на кухонной плите обнаружилось несколько кастрюль со сваренными частями тела женщины. То, что не поместилось в кастрюли, было аккуратно упаковано в пакеты и хранилось в холодильнике.
Следователи пришли к заключению, что Магдалену убили, тело расчленили и сварили. В полиции города Таско заявляют, что главный подозреваемый - экс-супруг Сезар Арчинега. Мужчину разыскивают.
С мотивом преступления правоохранительные органы пока не определились. Приоритетная версия следствия – так называемый "фемицид", когда причиной убийства становится половая принадлежность жертвы.
В Мексике такого рода преступления – убийства женщин - чрезвычайно распространены. Их число, казалось, начало снижаться в последнее десятилетие. Однако сейчас, по данным местных и международных организаций, снова резко возросло, пишет британская The Daily Mail.
Как ранее писали Dni.Ru, в Голландии муж-тиран расчленил красавицу из России Юлию. Девушка переехала в Голландию около пяти лет назад. Жила вместе с мужем Андреем. Он работал в компании Шелл, был владельцем собственной дизайн студии, а также занимался защитой прав людей, подвергающихся притеснениям со стороны коллег.
Как рассказал знакомый пары, отношения супругов были натянутыми. 10 января подруга договорилась с Юлей встретиться и обсудить продвижение ее студии йоги. Однако на следующий день девушка не ответила ни на один звонок. Вскоре полицейские обнаружили расчлененное тело.
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