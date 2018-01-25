Судно с десятками россиян бесследно исчезло в море

Самолет Бе-200 отправлен на поиски пропавшего в Японском море российского судна. Стали известны имена членов экипажа, среди которых не только россияне, но и иностранцы.

Сигнал аварийного радиобуя, благодаря которому и поднялись по тревоге спасатели, исчез. Тем не менее, шансы на спасение экипажа пока остаются, заявили в морском координационно-спасательном центре во Владивостоке.

"Работа продолжается. Осматривают район судно "Диомид", два вертолета, вылетел самолет Бе-200", – сообщили в центре журналистам.

Ранее в региональном МЧС сообщили, что перестало выходить на связь рыболовное судно "Восток". Срабатывание аварийного радиобуя засекли в 200 километрах южнее мыса Гамова. Уточняется, что в район поиска вылетел вертолет МИ-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, а также вертолет Минобороны Ми-8МТВ.

Пока что спасателям порадовать нечем. На месте поисков нашли два спасательных жилета. Кроме того, обнаружился буй, швартовая бухта и бытовой мусор с судна.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в морских структурах, на борту "Востока" находится 21 человек. "В числе экипажа – уроженцы Сахалинской области, Приморского края, Челябинской области, Красноярского края, Оренбурга, Запорожья, Молдавии, Азербайджана, Свердловской области", – отметил собеседник.

Экстренные службы передали СМИ список имен всех членов экипажа пропавшего судна. Его публикует Life.ru.

Ленский А., капитан судна;

Войтко С., старший помощник капитана;

Раечектаев Е., второй помощник капитана;

Котиков А., третий помощник капитана;

Пашко Ю., старший механик;

Мерзляков Е., второй механик;

Долгонятов К., третий механик;

Левичев А., электромеханик;

Кирсанов С., рефмашинист;

Зеслер В., матрос;

Банковский С., матрос;

Марков Н., матрос;

Куренной В., матрос;

Гусейнов М., матрос;

Тузгоев Х., матрос;

Потешкин С., матрос;

Голубых Д., матрос;

Каранкевич А., матрос;

Ализаде Р., матрос;

Емеев Е., моторист;

Пирогов Г., повар.

Спасательная операция продолжается.