Судно с десятками россиян бесследно исчезло в море
Сигнал аварийного радиобуя, благодаря которому и поднялись по тревоге спасатели, исчез. Тем не менее, шансы на спасение экипажа пока остаются, заявили в морском координационно-спасательном центре во Владивостоке.
"Работа продолжается. Осматривают район судно "Диомид", два вертолета, вылетел самолет Бе-200", – сообщили в центре журналистам.
Ранее в региональном МЧС сообщили, что перестало выходить на связь рыболовное судно "Восток". Срабатывание аварийного радиобуя засекли в 200 километрах южнее мыса Гамова. Уточняется, что в район поиска вылетел вертолет МИ-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, а также вертолет Минобороны Ми-8МТВ.
Пока что спасателям порадовать нечем. На месте поисков нашли два спасательных жилета. Кроме того, обнаружился буй, швартовая бухта и бытовой мусор с судна.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в морских структурах, на борту "Востока" находится 21 человек. "В числе экипажа – уроженцы Сахалинской области, Приморского края, Челябинской области, Красноярского края, Оренбурга, Запорожья, Молдавии, Азербайджана, Свердловской области", – отметил собеседник.
Экстренные службы передали СМИ список имен всех членов экипажа пропавшего судна. Его публикует Life.ru.
Ленский А., капитан судна;
Войтко С., старший помощник капитана;
Раечектаев Е., второй помощник капитана;
Котиков А., третий помощник капитана;
Пашко Ю., старший механик;
Мерзляков Е., второй механик;
Долгонятов К., третий механик;
Левичев А., электромеханик;
Кирсанов С., рефмашинист;
Зеслер В., матрос;
Банковский С., матрос;
Марков Н., матрос;
Куренной В., матрос;
Гусейнов М., матрос;
Тузгоев Х., матрос;
Потешкин С., матрос;
Голубых Д., матрос;
Каранкевич А., матрос;
Ализаде Р., матрос;
Емеев Е., моторист;
Пирогов Г., повар.
Спасательная операция продолжается.
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