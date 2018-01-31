В Москве пенсионерка жестоко избила врача

В квартире на Чертановской улице на юге Москвы 60-летняя пациентка напала на реаниматолога. Спастись от пенсионерки врачу помог водитель скорой помощи.



Утром 31 января родственники 60-летней жительницы квартиры на Чертановской улице обратились в скорую помощь. Они рассказали, что пожилая женщина потеряла сознание. Врачи оперативно прибыли по вызову.

На месте они обнаружили лежащую на полу пенсионерку, от которой сильно пахло алкоголем. Вокруг нее ходили родственники, которые, как считают медики, также были в состоянии алкогольного опьянения. От врачей они потребовали перенести женщину на кровать.

Уложив пациентку, врач-реаниматолог Наталья Хрипунова начала измерять ей давление, однако случайно выронила тонометр и нагнулась, чтобы поднять. В этот момент пенсионерка схватила ее за волосы и принялась со всей силы бить головой об угол кровати, передает "Московский Комсомолец". Спастись от нападения разъяренной пациентки врачу помог водитель скорой помощи.

Наталья Хрипунова сняла побои в травмпункте – у нее были диагностированы ушибы мягких тканей лица и сотрясение мозга. После этого она написала заявление в полицию. Местные правоохранители отметили, что знакомы с этой семьей, поскольку уже не первый раз кто-то из них нападает на врачей.

Отметим, медики часто становятся объектами нападений со стороны нетрезвых пациентов. В частности, в конце ноября пьяный мужчина, лежащий на остановке общественного транспорта в центре Москвы, напал на бригаду скорой помощи, которая хотела ему помочь. Однако тогда врачи не стали писать заявление.