Известного музыканта нашли зарезанным под мостом в Москве

Сконччался артист театра "Русская песня" Дмитрий Калинин, известный под псевдонимом CrazyBalalaika. Музыканту был 41 год.

Дмитрий пропал 27 декабря. Артиста театра "Русская песня" в последний раз видели после концерта в одном из столичных клубов. Домой он не вернулся, передает "360".

Несколько дней волонтеры, друзья и родственники искали Калинина. Только 30 декабря тело Дмитрия обнаружили в центре Москвы в Басманном переулке. Труп музыканта лежал недалеко от железнодорожного моста.

На теле найдены множественные ножевые ранения, в том числе в области сердца. Рядом был обнаружен и нож. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

Друзья музыканта рассказали, что полгода назад он расстался с женой. При этом женщина активно принимала участие в поисках пропавшего экс-супруга, сообщает "Пятый канал".

Коллеги погибшего выражают соболезнования в соцсетях. Полный тезка артиста лидер шоу-оркестра "Русский стиль" Дмитрий Калинин посвятил другу трогательный пост.

"Помню, когда мне сказали что в Набережных Челнах есть балалаечник Дмитрий Калинин, я поразился невероятно, думал меня разыгрывают.. Через некоторое время Дима давал сольный концерт в Москве… Я тогда впервые услышал, что на балалайке так круто можно играть мировые хиты в русском стиле, да со свирелью, с жалейкой. Наш "отряд" понес такую потерю, что никакими словами не описать", – рассказал он (орфография и пунктуация автора сохранены).

9 января в Москве пройдет вечер памяти Калинина. Место и время мероприятия будут объявлены дополнительно, друзья погибшего ищут подходящую площадку.

