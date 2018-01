20-летнюю звезду порно нашли мертвой в собственной квартире

Американскую звезду фильмов для взрослых Оливию Нову обнаружили мертвой в ее доме в Лас-Вегасе. Причину смерти 20-летней порноактрисы устанавливает полиция.

Студия LA Direct Models, с которой сотрудничала Оливия Нова, опубликовала специальное заявление по поводу гибели девушки. В тексте говорится, что в компании потрясены ее внезапной смертью. "Еще одна, слишком молодая. Мы шокированы, это стало для нас полной неожиданностью. Покойся с миром, милый ангел", – цитирует Mirror сообщение.

В компании заметили, что не слишком долго сотрудничали с Оливией Новой, однако уже успели узнать ее не только как красивую девушку, но и как обладательницу очень милой и нежной личности. Подробности о произошедшем не сообщаются. причины смерти 20-летней звезды порно устанавливает полиция.

Отметим, за свою непродолжительную карьеру в индустрии фильмов для взрослых девушка успела принять участие в съемках таких студий, как Brazzers, Naughty America, FTV Girls, New Sensations и Digital Sin. В индустрию она пришла в 2017 году, однако в модельном бизнесе работала еще с 12 лет.

I want you all to guess where I was today pic.twitter.com/fxpHAVRC3z — Olivia Nova (@olivianovaxxx) 8 августа 2017 г.

Отметим, девушка стала четвертой актрисой порно, которая скончалась в США за последние три месяца. До этого из жизни ушли 35-летняя Шила Стиз, 31-летняя Юри Лав и 23-летняя Августа Эймс.