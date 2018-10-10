Подробности жуткой расправы над следователем под Москвой (видео)

Убитая в подмосковном Архангельском Евгения Шишкина расследовала дело о контрабанде наркотиков. Подполковника МВД застрелили возле ее автомобиля.

Шишкина вышла из подъезда своего дома в 06:20 мск 10 октября. Как рассказал ее муж Олег, все произошло за считаные минуты. Он тоже собирался на работу – только выключил в квартире свет, запер дверь и последовал за женой. Однако, подойдя к парковке, обнаружил тело Евгении в луже крови.

Как выяснилось, преступник выпустил в женщину две пули, одна попала в шею. Следователь скончалась на месте.

Шишкина работала в Управлении на транспорте МВД по ЦФО и вела резонансные дела, связанные с экономическими преступлениями и мошенничеством. На нее уже покушались в январе. Тогда подполковник успела закрыться в квартире и ждала прибытия наряда полиции, а преступники тем временем подожгли ее автомобиль.

После того покушения в Сети писали про взятки и чересчур быстрый карьерный рост следователя. Однако никакого официального подтверждения эти домыслы не нашли, так и оставшись сетевыми слухами.

Тогда же родственники одного из фигурантов расследования, которое вела Евгения Шишкина, обращались в прокуратуру – они утверждали, что следователь требовала у них взятку. Однако проведенная проверка подтверждений этим обвинениям не нашла. Предполагается, что проблемы у подполковника МВД могли возникнуть из-за уголовных дел, связанных с контрабандой наркотиков, пишет "Коммерсантъ".

Как сообщается на сайте ГСУ СК России по Московской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса России ("Убийство").

