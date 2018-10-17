Подарок папе на юбилей: подробности зверского убийства семьи москвичей

Стражи порядка задержали в столице 22-летнего убийцу. Молодой человек зарезал в квартире родителей и бабушку.

Стали известны детали леденящего кровь преступления, совершенного на улице Летчика Бабушкина в Москве в ночь на 17 октября. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".

На месте трагедии работают правоохранительные органы, передает телеканал "360". В Сети появилось видео оперативной работы полицейских в квартире, где произошла расправа.

На другом ролике видно, что убитый мужчина лежит на залитом кровью полу. Также есть фото мертвой бабушки, орудия убийства и снимок преступника в наручниках на лестничной клетке.

По имеющейся информации, глава семейства 17 октября должен был отметить 50-летие. Страшный "подарок" ему готовил три дня любимый сын. Когда подозреваемого задерживали, он вышел из квартиры в трусах и носках.

Как писали Dni.Ru, молодой человек, хладнокровно и жестоко расправившийся с близкими, был тихим и спокойным. Он не судим, никогда не получал даже административных штрафов и не стоял на учете у психиатра и нарколога. Содеянное объяснил полицейским коротко: "Просто все надоело".