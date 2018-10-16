Как живут под домашним арестом убившие отца сестры Хачатурян

Аурелия Дундук, мать расправившихся с родителем девушек, рассказала о том, как как продвигается следствие. Также она поведала, как чувствуют себя сестры Хачатурян.

Мосгорсуд 17 октября рассмотрит жалобы на освобождение подозреваемых из СИЗО. Родственники убитого мужчины выступают против того, что три сестры Хачатурян находятся под домашним арестом.

По словам матери девушек, ей страшно представить, что случится с дочками, если они будут отправлены в колонию. "Они девочки домашние, их судьба и так сломана… Как они оттуда выйдут, с какими понятиями? И что вообще из них выйдет после этой колонии? – цитирует Аурелию RT.

Женщина отметила, что несовершеннолетняя дочь живет с ней, а старшие сестры Хачатурян – за МКАД. Находиться вместе им не разрешили.

В основном женщина общается со старшими наследницами по телефону. "Они девочки сильные, держат себя и меня настраивают", – поделилась мать сестер Хачатурян. Она добавила, что проблемы с посещением школы двумя младшими дочерьми пока не решены. Ответы из учебных заведений должны прийти позже.

Дундук рассказала о том, чего ожидает от судебного процесса. Она надеется, что дело переквалифицируют. "Не мне это, конечно, говорить. Но, как любая мать, я хочу, чтобы моим детям было лучше", – призналась мать сестер Хачатурян.

Напомним, три девушки убили своего отца Михаила Хачатуряна вечером 27 июля в одном из многоквартирных домов столицы. Сестры нанесли ему множество ножевых ранений, оправдав это тем, что отец проявлял насилие и всячески издевался.