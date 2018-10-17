Запертые дети молят о помощи после жуткого взрыва в Керчи

В здании колледжа в Керчи остаются дети. После взрыва на первом этаже они заблокированы в кабинетах на других этажах.

Как утверждают свидетели и друзья тех, кто находился в колледже в момент взрыва, на втором этаже здания остаются заблокированными несколько человек. Они звонят оттуда и рыдают в трубку.

По предварительным данным, взрыв в политехническом колледже в Керчи произошел в столовой, причина его пока неизвестна. Приоритетными версиями считаются теракт и взрыв бытового газа.

Представитель экстренных служб Крыма сообщил РИА Новости, что десять человек погибли, еще около 40 пострадали. В пресс-службе республиканского Минздрава сообщили о десяти погибших и 50 пострадавших.

"Взрыв произошел в столовой, причина пока неизвестна, их установят специалисты", – пояснил источник.

По информации очевидцев, которую удалось собрать корреспонденту "Керчь.ФМ" на месте событий, в техникуме произошел теракт. Одна из женщин рассказала, что перед взрывом в здании слышалась стрельба. Некоторые говорят, что неизвестные начали ходить по кабинетам и стрелять в учеников. Эти данные по официальным каналам не подтверждаются.

Между тем источник РИА Новости сообщает, что версия о взрыве газа в колледже в Керчи отрабатывается как приоритетная. "Предположительно, произошел взрыв газа, эта версия пока в приоритете", – сказал собеседник агентства. Стоит отметить, что здание не было газифицировано, но вполне возможно, что для приготовления пищи в столовой использовался газ в баллонах.

Глава республики Сергей Аксенов в срочном порядке выехал в Керченский политехнический колледж для выяснения обстоятельств и координации работы по ликвидации последствий произошедшего и помощи пострадавшим. "В причинах взрыва разбираются компетентные органы. Все службы работают на месте происшествия", – написал он на своей странице в Twitter.