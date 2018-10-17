Запертые дети молят о помощи после жуткого взрыва в Керчи
Как утверждают свидетели и друзья тех, кто находился в колледже в момент взрыва, на втором этаже здания остаются заблокированными несколько человек. Они звонят оттуда и рыдают в трубку.
По предварительным данным, взрыв в политехническом колледже в Керчи произошел в столовой, причина его пока неизвестна. Приоритетными версиями считаются теракт и взрыв бытового газа.
Представитель экстренных служб Крыма сообщил РИА Новости, что десять человек погибли, еще около 40 пострадали. В пресс-службе республиканского Минздрава сообщили о десяти погибших и 50 пострадавших.
"Взрыв произошел в столовой, причина пока неизвестна, их установят специалисты", – пояснил источник.
10 человек погибли, около 70 пострадали! Что происходит возле колледжа в оккупировангой Керчи после взрыва#Керчь, #взрыв, #колледж pic.twitter.com/1bgGToz1kA— Цензор.НЕТ (@censor_net) 17 октября 2018 г.
По информации очевидцев, которую удалось собрать корреспонденту "Керчь.ФМ" на месте событий, в техникуме произошел теракт. Одна из женщин рассказала, что перед взрывом в здании слышалась стрельба. Некоторые говорят, что неизвестные начали ходить по кабинетам и стрелять в учеников. Эти данные по официальным каналам не подтверждаются.
Между тем источник РИА Новости сообщает, что версия о взрыве газа в колледже в Керчи отрабатывается как приоритетная. "Предположительно, произошел взрыв газа, эта версия пока в приоритете", – сказал собеседник агентства. Стоит отметить, что здание не было газифицировано, но вполне возможно, что для приготовления пищи в столовой использовался газ в баллонах.
Глава республики Сергей Аксенов в срочном порядке выехал в Керченский политехнический колледж для выяснения обстоятельств и координации работы по ликвидации последствий произошедшего и помощи пострадавшим. "В причинах взрыва разбираются компетентные органы. Все службы работают на месте происшествия", – написал он на своей странице в Twitter.
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