В керченском взрыве нашли украинский след
Украинский журналист Анатолий Шарий, живущий в одной из европейских стран, опубликовал в Twitter загадочное сообщение: "К сожалению, я думаю, что не газ. Почему – потом расскажу". Комментаторы сразу принялись обсуждать украинский след теракта в Керчи.
Украину назвали "государством-террористом" и предположили, что Киеву именно сейчас выгодна дестабилизация обстановки в Крыму.
На 14:00 мск известно, что теракт в Керчи произошел в столовой политехнического колледжа – сработало неустановленное устройство. Версию взрыва бытового газа отмели, так как здание учебного заведения не было газифицировано.
Представители экстренных служб Крыма сообщили, что в результате трагедии десять человек погибли. Еще около 50 пострадали.
Корреспонденты радиостанции "Керчь.ФМ" узнали от очевидцев, что перед взрывом в здании слышалась стрельба. Некоторые говорят, что неизвестные ходили по кабинетам и стреляли в учеников. Эта информация по официальным каналам не подтверждается.
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