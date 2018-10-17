В керченском взрыве нашли украинский след

Не исключено, что теракт в Керчи имеет украинские корни. Эту тему активно обсуждают в соцсетях.

Украинский журналист Анатолий Шарий, живущий в одной из европейских стран, опубликовал в Twitter загадочное сообщение: "К сожалению, я думаю, что не газ. Почему – потом расскажу". Комментаторы сразу принялись обсуждать украинский след теракта в Керчи .

Украину назвали "государством-террористом" и предположили, что Киеву именно сейчас выгодна дестабилизация обстановки в Крыму.





На 14:00 мск известно, что теракт в Керчи произошел в столовой политехнического колледжа – сработало неустановленное устройство. Версию взрыва бытового газа отмели, так как здание учебного заведения не было газифицировано.

Представители экстренных служб Крыма сообщили, что в результате трагедии десять человек погибли. Еще около 50 пострадали.

Корреспонденты радиостанции "Керчь.ФМ" узнали от очевидцев, что перед взрывом в здании слышалась стрельба. Некоторые говорят, что неизвестные ходили по кабинетам и стреляли в учеников. Эта информация по официальным каналам не подтверждается.

На место теракта в Керчи выехал глава Республики Крым Сергей Аксенов. Из Москвы вылетела министр здравоохранения Вероника Скворцова.