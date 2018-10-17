Путин дал серьезное поручение после теракта в Керчи

Президент России Владимир Путин поручил при необходимости обеспечить транспортировку пострадавших при взрыве в керченском колледже в ведущие клиники страны, в том числе в Москву. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



"Президенту доложено по линии разных служб. Президент глубоко соболезнует тем, кто потерял своих родных и близких", – сказал представитель главы государства журналистам. По его словам, Владимир Путин поручил министерствам здравоохранения и по чрезвычайным ситуациям принять экстренные меры, чтобы помочь пострадавшим.

Кроме того, добавил Песков, президент поручил Федеральной службе безопасности и следственным органам установить причины произошедшего. "Ожидаем информацию на этот счет", – сказал пресс-секретарь.

Между тем Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва в здании керченского колледжа. "Председатель СК России поручил принять уголовное дело к производству центральному аппарату и направил на место происшествия следователей и криминалистов из Москвы", – сообщила представитель ведомства Светлана Петренко.

В результате трагедии, по предварительным данным, погибли десять человек, десятки пострадали, многие из них в тяжелом состоянии. Первая версия случившегося – взрыв газового баллона. Однако позже выяснилось, что здание не было газифицировано. Рассматривается также версия террористического акта.

СМИ сообщили, что спецслужбы разыскивают парня 20-25 лет, который может быть исполнителем теракта. О наличии постороннего человека на территории колледжа рассказали несколько человек. Одни заявляют, что он что-то подкинул в здание, другие утверждают, что предполагаемый злоумышленник сам зашел в колледж.

Телеграм-канал Mash со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил о попытке захвата заложников в учебном заведении, после этого там началась стрельба, а затем прогремел взрыв.