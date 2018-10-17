Захват заложников и стрельба: подробности трагедии в Керчи
Правоохранители прочесывают территорию колледжа и ищут нападавшего. Не исключено, что он погиб при взрыве.
О наличии постороннего на территории колледжа сообщили несколько человек. Одни заявили, будто злоумышленник что-то подкинул в здание, другие подчеркнули, что он сам вошел внутрь, пишет Mash.
Telegram-канал со ссылкой на экстренные службы передает, что неизвестный пытался захватить заложников в колледже. Позже началась стрельба, а затем прогремел взрыв.
Между тем появилась ориентировка на подозреваемого. Парень 20-25 лет был одет в зеленую куртку с капюшоном и светлые джинсы. При себе имел огнестрельное оружие и, возможно, взрывное устройство. Предполагаемый преступник попал на камеры видеонаблюдения – полиция просматривает записи.
Как сообщает Крымский республиканский центр медицины катастроф, погибли десять человек. По меньшей мере 50 получили травмы – многие находятся в тяжелом состоянии.
Предварительной версией трагедии назвали взрыв газового баллона. Позже выяснилось, что здание не было газифицировано.
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