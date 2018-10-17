"Подругу убили у меня на глазах": душераздирающий звонок студентки из Керчи

Взрыву в колледже предшествовала стрельба. Об этом говорят очевидцы.

"Вика, у нас взорвали политех! Мы бежали, а дети просто лежали. Мою подругу убили у меня на глазах. Я видела, как она упала и больше не шевелилась", – запись телефонного звонка, предположительно, свидетельницы нападения на колледж опубликована в Telegram-канале Mash.

Об этом же говорят очевидцы теракта, опрошенные журналистами радиостанции "Керчь.ФМ". Одна из женщин рассказала, что перед взрывом в помещении была слышна стрельба. Некоторые отметили, что неизвестный ходил по кабинетам и стрелял в учеников.

Взрыв в политехническом колледже произошел на первом этаже, в столовой. Сработало неустановленное устройство, начиненное поражающими элементами.

Спасатели предположили, что взорвался бытовой газ. Позже эту версию исключили, поскольку здание Керченского политехнического колледжа не было газифицировано.

По данным на 14:30 в результате теракта в Керчи десять человек погибли, еще около 50 пострадали. На месте происшествия находится глава Республики Крым Сергей Аксенов, из Москвы вылетела министр здравоохранения Вероника Скворцова.

В учебном заведении находятся представители всех оперативных служб – следователи, врачи, спасатели и пожарные. Следственный комитет России квалифицировал взрыв в колледже как теракт.