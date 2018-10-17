К месту теракта в Керчи стянули бронетехнику

К месту теракта в Керчи стягиваются войска и бронетехника. Не исключено, что в здании могут находиться неразорвавшиеся взрывные устройства.

По неофициальной информации, военные ищут в здании политехнического колледжа и в непосредственной близости от него взрывные устройства. На кадрах, снятых журналистами РЕН ТВ, видно, что к зданию уже подъехали БТР и несколько машин с военными.

Между тем есть сведения, что взрыву в керченском колледже предшествовала стрельба. Об этом свидетельствуют показания очевидцев.

Свидетели, опрошенные журналистами радиостанции "Керчь.ФМ", рассказывают, что перед взрывом в помещении учебного заведения была слышна стрельба. Некоторые говорят, что неизвестные ходили по кабинетам и стреляли в учеников.

Взрыв в политехническом колледже в Керчи произошел на первом этаже в столовой, взорвалось неустановленное устройство, начиненное металлическими поражающими элементами.

По данным на 15:00, в результате теракта в Керчи 13 человек погибли, еще около 50 пострадали. В основном среди погибших и пострадавших – дети и подростки. На месте происшествия находится глава Республики Крым Сергей Аксенов, а из Москвы в Керчь вылетела министр здравоохранения Вероника Скворцова.

В колледже работают представители всех оперативных служб – спасатели, пожарные, медики и следователи. Следственный комитет России уже квалифицировал взрыв в коллеже как теракт.

Глава республики Сергей Аксенов объявил о трехдневном трауре в Крыму в память о погибших в политехническом колледже. Он начнется 18 октября.