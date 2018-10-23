В Театре Стаса Намина работал убийца

Электрик из Театра Стаса Намина был задержан полицейскими по подозрению в убийстве матери. Позднее мужчина полностью признал свою вину.



Тело жертвы было обнаружено ночью в квартире на улице Косыгина. Полицейские задержали 30-летнего мужчину по горячим следам. Позднее он сознался в содеянном. В тот день преступник выпил много алкоголя и после очередного конфликта с матерью сильно избил ее. От полученных травм женщина скончалась. Соседи позднее подтвердили, что слышали крики из их квартиры.

Правоохранительные органы пока не разглашают детали следствия. Остается в тайне и имя убийцы. "В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании в отношении фигуранта меры пресечения", – рассказала старший помощник руководителя следственного управления по Москве Юлия Иванова.

Музыкант Стас Намин пока не прокомментировал трагедию. Поклонники артиста считают, что он не может отвечать за каждого сотрудника своего театра.

В конце августа этого года в Одинцово молодой мужчина зверски убил 53-летнего отца. Жертве перерезали горло. После содеянного злоумышленник поджег квартиру. Тело его отца нашли после того, как удалось потушить пожар. В ходе расследования были задержаны трое братьев, однако суд арестовал только одного из них.