Известный музыкант нелепо погиб на съемках клипа

Скончался канадский рэпер Джон Мак-Мюррей. Исполнителю было 34 года.

Трагедия произошла на съемках музыкального клипа. Мак-Мюррей скончался в результате падения с самолета.

Рэпер выполнял трюк, во время которого должен был пройтись по крылу летящего лайнера Cessna, но не удержался и сорвался с огромной высоты. Перед этим рэпер тренировался несколько месяцев, но ситуация пошла не по плану.

По словам менеджеров артиста, Джон держался за крыло, но упал. "У него уже не оставалось времени раскрыть парашют", – цитирует агентов Huffpost Canada. Рэпер скончался на месте от полученных травм. В то же время самолет благополучно приземлился, пилот не пострадал. Полиция начала расследование трагического инцидента.

Известно, что в прошлом Мак-Мюррей профессионально занимался горнолыжным спортом, но после полученной травмы увлекся музыкой. В его клипах постоянно фигурируют опасные сцены. Джону семь раз делали операции.

Мак-Мюррей родился в 1984 году в Калгари, позже переехал в Лос-Анджелес. Работал как постановщик экстремальных трюков для кино и клипов и владел компанией, выпускающей спортивные фильмы.