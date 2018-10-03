"Светившего" гениталиями актера из "Глухаря" задержали за совращение подростка
По словам мальчика, он познакомился с артистом во время работы. Ребенок раздавал газеты в метро.
Михаил поговорил с подростком несколько минут и предложил найти ему другую работу. Актер оставил номер телефона мальчику и попросил написать, как понадобится помощь с трудоустройством. Вскоре юноша отправил Фатееву сообщение.
В ответ Михаил прислал своему несовершеннолетнему знакомому фото гениталий. А потом и вовсе начал зазывать мальчика в гости, соблазняя возможностью рассмотреть все вживую.
Ребенка такая перспектива испугала, он рассказал обо всем родителям. Взрослые сразу пошли в полицию и попросили принять меры в отношении актера-педофила. Теперь Михаила Фатеева обвиняют в совращении малолетних и распространении порно.
Артист задержан. Правоохранители изучают фотоматериалы, которые нашли в телефоне звезды "Глухаря", передает Telegram-канал Mash.
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