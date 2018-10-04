Украинского политика утопили в крови за Крымский мост
Украинцы обвинили градоначальника в коррупции и покровительстве Гниванскому карьеру, который якобы продавал сырье для строительства Крымского моста. Кулешову приписали "торговлю на крови защитников".
Мэр утверждает, что его облили именно кровью, а не краской, передает Ura.ru. Он подчеркнул, что хулиганы повредили коммунальное имущество на внушительную сумму. "Залили весь кабинет… Залили компьютер, документы, вышитый портрет Шевченко, флаг", – рассказал политик.
Также градоначальник подчеркнул, что у Гниванского карьера нет договоренностей о поставках с российскими компаниями. По его мнению, общественники придумали это, чтобы скомпрометировать предприятие. "Они продают сырье в Молдову, Приднестровье, Украину, Белоруссию", – добавил Кулешов.
Он полагает, что за провокацией стоят люди, близкие к одному из оппозиционно настроенных к работе мэрии депутату, сообщает РИА ФАН. Ужасающие фотографии из кабинета градоначальника выложили в Сеть. "Неизвестные мне люди забежали и облили его кровью", – написал в Facebook участник украинского общественного объединения Андрей Вербецкий.
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