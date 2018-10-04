"Оболью бензином и подожгу": мать Сотниковой в шоке от угроз

Мужчина, который напал 3 октября на маникюрный салон фигуристки в Москве, оставил письмо Аделине. В нем навязчивый поклонник грозит девушке страшной расправой.

Около семи лет назад неизвестный начал писать Сотниковой послания в социальной сети. Тогда она не обратила внимания на его сообщения. Активно атаковать фигуристку мужчина, предположительно 25-30 лет, стал в марте этого года.

Мужчина стал заходить в салон красоты на Пресненском Валу и оставлять Аделине письма. При этом он сразу сообщил, что болен шизофренией, живет с родителями и нигде не работает. Странный ухажер говорил, что хочет поменять пол, а также попросить Сотникову помочь в распространении лекарства, которое якобы спасет многих людей.

Отметим, гендиректором студии маникюра является мать спортсменки Ольга Дмитриевна, ей довелось общаться с неадекватным фанатом. Женщина весной несколько раз обращалась с заявлением в полицию, жалуясь на посетителя. Вскоре незнакомец пропал, но объявился 1 октября.

Он пришел в салон около 21:00, заявил маме фигуристки, что он ярый фанат Аделины, и попросил передать сообщение. Женщина дала ему старый адрес своей электронной почты, и вскоре туда стали приходить письма неадекватного содержания.

А 3 октября мужчина заявился в салон со словами, что намерен мстить Аделине за нежелание с ним общаться. При этом, как писали Dni.Ru, молодой человек брызнул газовым баллончиком в лицо охраннику, украл лаки и убежал.

Теперь члены семьи фигуристки боятся за свою жизнь. "Он реально опасен и нездоров – сейчас он достал баллончик, завтра достанет нож… Сразу после нападения он прислал письмо, обозвал Аделину, сказал, что все равно ее достанет, обольет бензином и подожжет. Дочь теперь не выходит из дома, а всех гостей изучает в глазок, прежде чем открыть дверь", – цитирует маму Сотниковой "Московский Комсомолец".