Ан-148 уже не раз попадал в происшествия
Авиакатастрофа в Подмосковье напомнила о том, что авиаинциденты
с самолетами Ан-148 хоть и не часто, но все же случались. Так, 4 июня 2010 года
борт авиакомпании "Россия", который летел из Москвы в город на Неве, столкнулся
с нештатной работой системы управления лайнером.
Как стало известно позже, к отказу одного из каналов управления привело короткое замыкание в одной из цепей лайнера. Это стало причиной того, что самолет начал практически пикировать с углом 26 градусов. При этом он имел правый крен в 56 градусов.
В тот раз избежать катастрофы удалось лишь благодаря действиям пилотов. Они перевели управление бортом в штурвальный режим, и самолет восстановил управляемость. После этого лайнер благополучно приземлился в петербургском аэропорту "Пулково".
Еще один серьезный инцидент с Ан-148 произошел 26 февраля 2012 года. Борт авиакомпании "Россия", выполнявший рейс из Берлина в Санкт-Петербург, тогда потерял колесо от шасси. Инцидент случился во время отрыва самолета от взлетно-посадочной полосы.
Примечательно, что 10 сентября 2017 года Ан-148 "Саратовских авиалиний" уже попадал в передрягу. Тогда борт, следовавший по маршруту Киров-Симферополь совершил экстренную посадку.
Решение об этом принял командир экипажа после того, как бортовые системы зафиксировали отказ правого двигателя в результате падения давления масла. Из 76 человек, находившихся в то время на борту, никто не пострадал.
В том же году во время взлета рейса авиакомпании "Ангара" у Ан-148 загорелся правый двигатель. Воздушное судно совершило вынужденную посадку в порту вылета.
Напомним,
сегодня самолет Ан-148 (регистрационный номер RA-61704) авиакомпании
"Саратовские авиалинии", из Москвы в Орск, перестал выходить на связь с
диспетчерами после нескольких минут после вылета из аэропорта
"Домодедово". Позже стало известно, что лайнер упал в Подмосковье. На
борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Разбившийся борт был
выпущен в 2010 году.
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