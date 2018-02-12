Взрыв Ан-148 удивил экспертов

Эксперты и следователи продолжают ломать голову над подлинной причиной крушения самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" в Подмосковье. Многие специалисты предполагают, что к трагедии привел взрыв на борту лайнера во время набора высоты.



В пользу этой версии говорит большой радиус разброса осколков потерпевшего крушение самолета – более километра. При этом сажи и гари от пожара на земле не обнаружено, поэтому если взрыв на борту лайнера и имел место, то он был небольшой мощности.

Опрошенный "Московским Комсомольцем" один из ведущих российских двигателестроителей не стал отвергать возможность взрыва на борту лайнера. По его словам, разброс осколков на земле однозначно свидетельствует о разрушении самолета в воздухе. Хлопок, о котором говорят местные жители, вполне мог быть началом разрушения двигателя воздушного судна.

"Что происходит во время взрыва двигателя? Разрушается диск турбины или компрессора. Энергия такого разрушения – это фактически энергия снаряда, который пробивает все на своем пути", – цитирует издание эксперта. Вместе с тем сомнения у специалиста вызвал тот факт, что хвост самолета поисковики нашли далеко от других частей.





При этом двигатель у Ан-148 находится под крыльями. А раз так, то его взрыв не повредил бы хвост лайнера, и он рухнул бы вместе с другими частями самолета в одном месте.

Причиной взрыва движка могло стать его разрушение. К примеру, это могло произойти из-за образования трещины или рассоединения валов, полагает специалист.

Напомним, самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" выполнял рейс Москва – Орск. Спустя несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово он пропал с радаров. Диспетчеры пытались выйти на связь с экипажем, однако пилоты не отвечали. Вскоре неподалеку от деревни Степановское Раменского района Подмосковья были найдены обломки лайнера.





Следственный комитет России рассматривает в качестве основных три версии крушения лайнера Ан-148 – погодные условия, человеческий фактор и техническое состояние самолета.​ Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, повлекшем по неосторожности гибель двух и более лиц. Спасательная операция на месте авиакатастрофы завершена. Работы перешли в поисковую стадию.

