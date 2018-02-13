Бомбу пронесли с почтой: эксперты настаивают на взрыве на борту Ан-148

Специальная комиссия продолжает выяснять причины крушения Ан-148 "Саратовских авиалиний" в Подмосковье. Рассматриваются версии технической неисправности, ошибки экипажа и обледенения самолета. Не исключается и взрыв двигателя машины. Однако некоторые эксперты полагают, что в салоне сработало взрывное устройство.



По словам бывшего начальника управления вооружения Минобороны генерал-полковника Анатолия Ситнова, обломки Ан-148 говорят о том, что взрыв произошел внутри лайнера. Самолет – очень прочная конструкция, отметил он и подчеркнул, что были найдены разорванные шпангоуты – идущие вдоль корпуса прочностные элементы, а также обечайки – скрепляющие фюзеляж кольца.

Ситнов уверен: все это говорит в пользу взрыва внутри самолета, причем устройство могли пронести туда с почтой. "Взрыв очень мощный, который разорвал самолет по всем направлениям. Ни один труп не найден целым – сплошные фрагменты. О чем тут говорить?" – цитирует эксперта "Московский комсомолец".

Он обратил внимание на тот факт, что падение Ан-148 происходило с высоты около 900 метров, а радиус разлета осколков лайнера составил порядка двух километров. "Для сравнения: самолет, подбитый под Донецком (Boeing 777 в Донецкой области 17 июля 2014 года, предположительно, был сбит украинской ракетой. – Прим. ред.), падал с высоты 9000 метров, его разлет в диаметре составил почти 20 километров. Согласитесь, сопоставимые факты", – сказал он.





Напомним, Ан-148 "Саратовских авиалиний" потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области. В результате катастрофы погибли все, кто находился на борту – 65 пассажиров и шесть членов экипажа, всего 71 человек.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Найдено около полутора тысяч фрагментов жертв трагедии. Останки будут отправлены в лабораторию для проведения экспертизы.

Специалисты пытаются установить причины ЧП. Как писали Dni.Ru, версия теракта была практически опровергнута: взрыв на борту произошел только после падения самолета, уверены следователи.

Между тем знаменитый летчик-испытатель, Герой России Магомед Толбоев назвал виновными в аварии экипаж лайнера. По его мнению, пилоты были плохо подготовлены. "Мне как профессионалу очень трудно говорить это, но причина гибели самолета Ан-148 – совершенно неподготовленный экипаж", – сказал Толбоев.

