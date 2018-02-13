Сотни неисправностей: о проблемах Ан-148 было известно до трагедии
Большинство неисправностей машины касались системы управления и интеграции самолетного оборудования, пишет портал "Шторм" со ссылкой на официального представителя авиакомпании "Россия".
Кроме того, специалисты отметили недостаточную надежность вспомогательной силовой установки и дистанционной системы управления лайнера.
"По словам пилотов, знакомых с Ан-148, неисправности за время его эксплуатации исчисляются даже не десятками, а сотнями", – отмечает портал.
Неоднократно подводили двери и люки, которые не обеспечивали достаточную герметичность салона, а также фюзеляж, система кондиционирования, двигатель и проводка. "Пассажир летит, может видеть, как двигатель вибрирует, зрелище может показаться неприятным", – пишет издание со ссылкой на источник в авиационной отрасли.
Эксперты объяснили большое количество неполадок лайнера относительно недавним сроком его сборки (2004 год. – Прим. ред.). Доработка судна осуществлялась уже в процессе эксплуатации.
Напомним, Ан-148 "Саратовских авиалиний" потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области. В результате катастрофы погибли все, кто находился на борту, – 65 пассажиров и шесть членов экипажа, пишет URA.RU.
На месте происшествия продолжают работать сотрудники МЧС. Найдено около полутора тысяч фрагментов жертв трагедии. Останки будут отправлены в лабораторию для проведения экспертизы.
Причины крушения Ан-148 выясняет специальная комиссия. Рассматриваются версии технической неисправности, ошибки экипажа и обледенения самолета.
Однако некоторые эксперты полагают, что в салоне сработало взрывное устройство. По их мнению, версию мощного взрыва на борту судна подтверждает большой радиус разброса обломков самолета – около двух километров.
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