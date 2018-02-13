Сотни неисправностей: о проблемах Ан-148 было известно до трагедии

О серьезных проблемах с лайнером Ан-148, разбившимся в прошлое воскресенье, 11 февраля, в Подмосковье, было известно задолго до катастрофы. Авиакомпания "Россия", эксплуатировавшая самолет на протяжении нескольких лет, готовила доклады о работе этой модели. Позже воздушное судно перешло в пользование "Саратовских авиалиний".



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