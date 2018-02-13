Стала известна главная причина крушения Ан-148

Следователи назвали основную причину трагедии с Ан-148 в Подмосковье. Перед взлетом экипаж не прогрел двигатели самолета.

Пилот Ан-148 не проверил, насколько прогреты перед взлетом турбины авиалайнера. Кроме того, экипаж не обратил внимания, хватит ли антифриза для полета. Основную версию, которую рассматривают следователи, приводят СМИ со ссылкой на источники, близкие к расследованию крушения самолета "Саратовских авиалиний" в Раменском районе.

Ранее сообщалось, что перед вылетом командир экипажа отказался от обработки самолета противообледенительной жидкостью. И нарушения в обслуживании лайнера выявлены не впервые: в прошлом году при проверке выяснилось, что не соблюдались периодичность замены масла в редукторах и промывки фильтра воздушного стартера.

Тем временем спасатели подняли из воронки два двигателя самолета. По данным МЧС, все фрагменты воздушного судна отправлены в институт имени Громова в Жуковский, где Межгосударственный авиационный комитет (МАК) проведет экспертизу. Спасатели уточняют: к этому часу на месте катастрофы обнаружены 663 элемента лайнера, передает "Интерфакс".

Самолет "Саратовских авиалиний" Ан-148 11 февраля выполнял рейс №703 Москва – Орск. Вскоре после вылета из аэропорта Домодедово лайнер потерпел крушение в Раменском районе Московской области, вблизи населенного пункта Степановское. На борту находился 71 человек – шесть членов экипажа и 65 пассажиров, в том числе трое детей. Все они погибли.

На месте катастрофы работают более 1000 человек. Задействовано свыше 200 единиц техники, из них – девять беспилотных летательных аппаратов и 20 снегоходов. По последним данным, спасатели расширили зону поисков.

