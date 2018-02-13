Загадку трагедии Ан-148 решит лишь Украина

Межгосударственному авиационному комитету придется обращаться к украинским специалистам, чтобы расшифровать данные речевого самописца Ан-148. Найденный на месте крушения самолета прибор сильно поврежден.

Самописец с потерпевшего крушение в Раменском районе Подмосковья Ан-148 сильно пострадал во время катастрофы. В устройстве недостает части деталей, так что речи о быстрой расшифровке не идет.

Снять показания прибора – аудиозапись того, что происходило в кабине пилотов перед авиакатастрофой, – можно только с помощью специалистов. Черный ящик смогут починить либо сотрудники Воронежского завода, где обслуживался Ан-148, либо же представителям МАК придется просить о помощи Украину, откуда лайнер "родом", сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на свои источники.

Как писали Dni.Ru, МАК выдвинул официальную версию крушения Ан-148 в Подмосковье. По мнению специалистов, катастрофа случилась из-за неверных показаний скорости полета на приборах лайнера. При этом в Сети появилась информация, что пилоты других самолетов предупреждали о схожих проблемах за неделю до трагического воскресенья.

В подтверждение приводится страница документа-предупреждения о неполадках с приборами учета. Указанные даты инцидентов – 4 и 5 февраля, за это время в аэропорту Шереметьево было зарегистрировано семь подобных ситуаций. "Экипажи семи "Суперджетов" докладывали о том, что скорость на датчиках сильно различается. После этого они принимали решение вернуться на аэродром", – говорится в сообщении.

Ан-148 "Саратовских авиалиний" потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области. В результате катастрофы погибли все, кто находился на борту, – 65 пассажиров и шесть членов экипажа, всего 71 человек.