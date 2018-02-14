Эксперт рассказал о последних словах пилотов Ан-148

Расследование крушения 11 февраля пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковье продолжается. Шокирующий вывод сделал бывший летный директор "Внуковских авиалиний", член комиссии при президенте России по развитию авиации общего назначения Юрий Сытник.

Специалист предположил, как могли развиваться события на борту лайнера "Саратовских авиалиний". Он во всем винит пилотов. По мнению Сытника, Ан-148 мог разбиться из-за обледенения приемников полного давления (ППД), поскольку система их обогрева была выключена.

"Летчики забыли включить приемники полного давления. Согласно расшифровке данных параметрического самописца, до этого полета они ППД включали, а в рейсе на Орск – нет", – цитирует эксперта "Московский комсомолец". "Когда у них на высоте тысяча метров пошел первый сбой, они заволновались, поняли, что у них произошла рассинхронизация показаний скорости. На автопилоте набрали еще две тысячи метров. Загорелось табло: "Проверь скорость". Они отключили автопилот, перешли на ручное управление. Дальше – тангаж – 30 градусов вниз, они разогнали скорость до 800 км в час и вошли в землю", – заявил Юрий Сытник.

В какой момент пилоты поняли, что ситуация безвыходная. По словам бывшего летного директора "Внуковских авиалиний", это случилось, когда они пересекли высоту 500-600 метров. "Летчики поняли, что это уже невозврат. Сейчас расшифруют данные речевого самописца, он в рабочем состоянии, мы там услышим: "Тяни, тяни, *****", других мы слов не услышим", – говорит эксперт.

При этом он уверен, что приемники полного давления были исправны. "Когда ППД неисправны, загорается очень ярким светом табло, оно бьет прямо в глаза", – заявил Сытник. При этом он считает, что задача комиссии, которая ведет расследование, не наказать виновных, а сделать все возможное, чтобы другие экипажи не допустили подобной ошибки. "Я не знаю, как можно было допустить такую ситуацию... У меня это просто не укладывается в голове", – резюмировал специалист.

Напомним, самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" выполнял рейс Москва – Орск. Спустя несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово он пропал с радаров. Диспетчеры пытались выйти на связь с экипажем, однако пилоты не отвечали. Вскоре неподалеку от деревни Степановское Раменского района Подмосковья были найдены обломки лайнера.

Следственный комитет России рассматривает в качестве основных три версии крушения лайнера Ан-148 – погодные условия, человеческий фактор и техническое состояние самолета.​ Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, повлекшем по неосторожности гибель двух и более лиц. Спасательная операция на месте авиакатастрофы завершена. Работы перешли в поисковую стадию.