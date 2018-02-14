Эксперт рассказал о последних словах пилотов Ан-148
Специалист предположил, как могли развиваться события на борту лайнера "Саратовских авиалиний". Он во всем винит пилотов. По мнению Сытника, Ан-148 мог разбиться из-за обледенения приемников полного давления (ППД), поскольку система их обогрева была выключена.
"Летчики забыли включить приемники полного давления. Согласно расшифровке данных параметрического самописца, до этого полета они ППД включали, а в рейсе на Орск – нет", – цитирует эксперта "Московский комсомолец". "Когда у них на высоте тысяча метров пошел первый сбой, они заволновались, поняли, что у них произошла рассинхронизация показаний скорости. На автопилоте набрали еще две тысячи метров. Загорелось табло: "Проверь скорость". Они отключили автопилот, перешли на ручное управление. Дальше – тангаж – 30 градусов вниз, они разогнали скорость до 800 км в час и вошли в землю", – заявил Юрий Сытник.
В какой момент пилоты поняли, что ситуация безвыходная. По словам бывшего летного директора "Внуковских авиалиний", это случилось, когда они пересекли высоту 500-600 метров. "Летчики поняли, что это уже невозврат. Сейчас расшифруют данные речевого самописца, он в рабочем состоянии, мы там услышим: "Тяни, тяни, *****", других мы слов не услышим", – говорит эксперт.
При этом он уверен, что приемники полного давления были исправны. "Когда ППД неисправны, загорается очень ярким светом табло, оно бьет прямо в глаза", – заявил Сытник. При этом он считает, что задача комиссии, которая ведет расследование, не наказать виновных, а сделать все возможное, чтобы другие экипажи не допустили подобной ошибки. "Я не знаю, как можно было допустить такую ситуацию... У меня это просто не укладывается в голове", – резюмировал специалист.
Напомним, самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" выполнял рейс Москва – Орск. Спустя несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово он пропал с радаров. Диспетчеры пытались выйти на связь с экипажем, однако пилоты не отвечали. Вскоре неподалеку от деревни Степановское Раменского района Подмосковья были найдены обломки лайнера.
Следственный комитет России рассматривает в качестве основных три версии крушения лайнера Ан-148 – погодные условия, человеческий фактор и техническое состояние самолета. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, повлекшем по неосторожности гибель двух и более лиц. Спасательная операция на месте авиакатастрофы завершена. Работы перешли в поисковую стадию.
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