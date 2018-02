Шокирующие подробности кровавой бойни в американской школе

Трагедию 14 февраля уже признали одной из самых кровавых за всю историю подобных ЧП в образовательных учреждениях США. Пока правоохранители выясняют обстоятельства случившегося, открываются страшные детали происшествия и причины, которые привели к беде.

Исключенный из школы за систематическое нарушение дисциплины Николас Круз открыл огонь из автоматической винтовки Colt AR-15 на территории учреждения. В результате 17 человек погибли, примерно столько же получили ранения.

Трагедию прокомментировал президент США Дональд Трамп, высказав соболезнования. "Ни один ребенок, учитель или кто-либо еще не должен больше чувствовать себя в опасности в американских школах", – написал в своем Twitter глава Белого дома.

My prayers and condolences to the families of the victims of the terrible Florida shooting. No child, teacher or anyone else should ever feel unsafe in an American school.