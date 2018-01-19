"Не ходи в школу, будет мясо": дети знали о предстоящей бойне
Появилась информация о том, что ученики школы знали о готовящейся "мясорубке". Одна из свидетельниц происшествия рассказала местному телеканалу, что ребят предупредили о нападении в мессенджере, пишет "Утро.ру".
"Это девочка сказала, послала им в Viber, или как они там общаются, я не знаю. Не ходи в школу, мальчики эти сказали. Предупредили, что будет мясо", – отметила женщина.
"Ворвался ученик в 23-й кабинет и нанес троим ребятам и учительнице топором ранения. По голове – учительнице, всю голову ребенку, спину одному ребенку и палец девочке отрубил. Их увезли… Он прибежал в 7А, когда там шел русский язык", – поделилась подробностями трагедии местная жительница.
Также стало известно о том, что пару недель назад напавшего на школу подростка проверил психолог. Мальчик ответил на вопросы теста, после чего был отпущен с пометкой, что у него все в порядке.
Проясняются и мотивы преступления парня. По предварительным данным, ученик организовал бойню из-за двойки по русскому языку в четверти. "Параша" означала автоматический недопуск к экзаменам. После этого он решил мстить", – передает Telegram-канал Mash.
Что касается других нападавших, которых, по данным СМИ, все же было трое, версии полиции и школьников разнятся. По информации правоохранительных органов, один из юных злоумышленников успел дойти до дома и рассказать родителям о нападении, после чего приехала полиция и задержала его. По словам подростков, этот парень не участвовал в нападении, а сидел на уроке в другом классе.
Подростки напали на школу с топором и «коктейлем Молотова» в Улан-Удэ.— Радио «Маяк» (@radio_mayak) 19 января 2018 г.
Откуда у подростков эта агрессия и что мы можем сделать с ней?https://t.co/EFUAOcwFtZ pic.twitter.com/lZ0qWLiZr8
По последним данным, в результате происшествия пострадали семь человек, передает телеканал "360" со ссылкой на руководителя территориального Центра медицины катастроф Вячеслава Тимкина. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Усилены меры безопасности в учебных заведениях Республики Бурятия, на месте происшествия в школе №5 работают следственно-оперативная группа, представители прокуратуры и МВД республики, представители Следственного комитета.
Полиция проверят связь между нападениями на школы в Перми и Улан-Удэ https://t.co/ftXgg7PqOe pic.twitter.com/ATRGrs0RIv— НТВ (@ntvru) 19 января 2018 г.
Напомним, ученик девятого класса утром 19 января с топором забежал в один из классов, нанес ранения педагогу и ученикам, а затем при помощи бутылки с "коктейлем Молотова" поджег учебное помещение. Площадь возгорания составила около 15 квадратных метров. Огонь был потушен спустя несколько минут. Из здания были эвакуированы более 500 человек.
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