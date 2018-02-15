Киев поймали на гнусной лжи о катастрофе Ан-148
Официального предложения от Украины об участии в расследовании крушения самолета "Саратовских авиалиний" в Минтранс России не поступало, заявил глава ведомства Максим Соколов. "Авиационные власти Украины официально к авиационным властям России не обращались", – сказал министр.
Ранее появились сообщения, что для расшифровки данных речевого самописца может понадобиться помощь украинских специалистов, поскольку Украина является разработчиком ближнемагистрального самолета Ан-148 и изготовителем двигателя воздушного судна.
Позже Межгосударственный авиационный комитет заявил, что у него есть все необходимое для расшифровки. В то же время представители комитета сообщили, что Украина назначила уполномоченного представителя и советников для участия в расследовании.
Максим Соколов также сообщил журналистам, что родственники жертв катастрофы получили первые страховые выплаты. По словам министра, речь идет о первом транше в размере 100 тысяч рублей. "В принципе, готовы уже документы по ряду семей и родственников погибших пассажиров и на полную сумму с разовых возмещений – 2 миллиона 25 тысяч рублей", – приводит слова Соколова РИА ФАН.
�� ÚLTIMA HORA: La Fiscalía del Ministerio de Transportes de Rusia confirma la muerte de los 71 ocupantes del #An148 (#Aн148)y el hallazgo de una caja negra https://t.co/qBo12eX4Vu #Moscow #Domodedovo pic.twitter.com/8wrFaBV9xX— lainfo_mundo (@lainfo_mundo) 11 февраля 2018 г.
Министр рассказал о решении, касающемся дополнительных выплат родственникам, принятом некоторыми регионами. Например, властями Московской области.
Напомним, 11 февраля Ан-148 с 65 пассажирами и шестью членами экипажа потерпел крушение в Раменском районе Московской области. Борт следовал из Москвы в Орск, но пропал с экранов радаров через несколько минут после вылета из аэропорта. В авиакатастрофе никто не выжил.
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