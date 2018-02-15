Названа неожиданная причина крушений самолетов в России

Под Москвой разбился Ан-148 Олимпиада-2018 Расписание Олимпиады в Пхенчхане Медальный зачет Эксклюзив Dni.Ru

Самое читаемое

Панайотов сделал заявление после крушения самолета
Зал взорвался после вульгарной выходки Бузовой
Панин разворошил гнездо Галкина после гей-скандала
В Сети всплыли развратные фото эскортницы из Дома-2
Взрослый сын Сенчуковой и Рыбина произвел фурор
партнеры
Четверг 15 февраля
Лента новостей
18:02
Жареная еда вызывает рак
17:44
Московскую недвижимость в праздники поддержали скидки
17:37
Под Псковом торжественно открыли деревянный забор
17:23
Известный телеведущий НТВ умер от тяжелой болезни
16:50
В России задумали радикальную пенсионную реформу
16:44
Умерла народная артистка СССР Тамара Нижникова
16:35
Медальный зачет Олимпиады-2018
16:23
Актриса Захарова: Дочь ценой своей жизни разлучила меня с семьей
16:19
В Москве появятся три детсада-трансформера
16:17
Развязку на пересечении МКАД с Бесединским шоссе реконструируют
15:57
Как выбрать спутника жизни по звездам
15:49
Виновата Олимпиада: В Киеве назвали безумную причину потери Крыма
15:35
В Подмосковье после дуэли поймали стрелка
15:02
Гей-скандал с Галкиным обернулся для Панина провалом
14:57
Феминистки заставляют женщин стать омерзительными
14:57
"Единая Россия" научит школьников бизнесу
14:54
Когда МРОТ сравняется с прожиточным минимумом
14:47
McDonald's отбирает чизбургеры у детей
14:32
Нани Брегвадзе даст долгожданный концерт в "Крокусе"
14:31
Отощавшая Глюк'oZa сняла обручальное кольцо
14:23
Под Москвой буксировщик снес легковушку автобусом (видео)
14:14
Звезда "Дома-2" умерла от "адской смеси"
13:41
Лучшие предложения недели в онлайн-магазинах
13:35
Сексуальный красавец об интиме с Басковым: Можно полезть в петлю
13:35
Исинбаеву гнобят после родов в Монте-Карло
13:28
Петр Налич подарит женщинам Большой Весенний концерт
13:28
Крутой и Вайкуле стали родителями
13:05
В Москве перевернулся внедорожник (видео)
13:00
Россиянина специально покалечили на Олимпиаде
12:37
Ренату Литвинову сняли в постели с известным бизнесменом
12:22
Россия расколола МОК после допинг-скандала
12:12
Белый порошок переполошил дипломатов в Москве
11:55
Шурыгина об эскортнице Рыбке: Молодец, че
11:45
Перед крушением у пилотов Ан-148 была паника
11:32
Почему Рудковская скрывает старшего сына
11:01
Шокирующие подробности кровавой бойни в американской школе
10:57
Рубль показал максимальный рост к доллару за год
10:44
Под Липецком ребенка убило шайбой на тренировке
10:27
Юлия Такшина: Опять приходится себя перебарывать
10:26
В посольстве Нидерландов в Москве нашли подозрительный предмет
10:18
В центре Москвы обокрали художника
09:59
В Москве загорелся исторический особняк
09:53
Водитель запер школьницу в маршрутке на глазах у пассажиров
09:50
Народ бьет тревогу из-за взрослой дочки и любовника Волочковой
09:36
Российский спортсмен получил тяжелую травму на Олимпиаде
09:29
Самолет с пассажирами экстренно сел в Благовещенске
09:25
Создана уникальная вакцина от онкологии
09:19
Собчак рассказала о сорванной свадьбе и любовнице
09:13
Собака час пыталась оживить сбитого друга (видео)
08:58
Федора Смолова жестоко обманули при покупке квартиры за 191 млн
08:51
Украина подпортила жизнь России в Крыму
08:26
Мимо медалей: у Тарасовой случилась истерика из-за падения на Олимпиаде
08:05
Онкобольной жене Малахова сделали операцию
07:52
При стрельбе в американской школе погибли 17 человек
22:03
Экстрасенс пообещал боль российским хоккеистам на Олимпиаде
21:58
За кого болеть в Пхенчхане 15 февраля
21:51
Дочь смертельно обиделась на Бородину
21:28
Искусанный труп младенца нашли под Москвой
21:21
Цымбалюк-Романовскую призвали оставить Джигарханяна живым
20:48
Эксперт рассказал о последних словах пилотов Ан-148
20:43
ЦРУ призналось Порошенко в любви
20:40
В Москве на Боровском шоссе открыли стрельбу
20:19
Верная собака насмерть замерзла вместе с хозяйкой в лесу
20:03
Интимные фото особенной дочери Хакамады произвели фурор
19:25
Как помочь ребенку выжить в школе
19:23
Маргарите Суханкиной объявили бойкот
18:56
Ковальчук нелепо оправдался за поражение от Словакии
18:50
Безумные регионы: Шестиклассницы подрались из-за "жениха"
18:46
Сексуальная блондинка показала роскошные ягодицы
18:00
Госдума помогает региональным бюджетам
17:50
Упавшая на рельсы метро 52-летняя москвичка погибла
17:50
"Аэрофлот" разрешил перевозить большие музыкальные инструменты в салоне
17:42
Олимпийскую чемпионку затравили за обжорство
17:32
Что случилось с внешностью Настасьи Самбурской
17:29
Российские хоккеисты опозорились в первом матче Олимпиады
17:15
Последний полет Ан-148 повторят в Подмосковье
17:09
Москвичей предупредили об аномалии века
16:54
В московском метро из-за пассажира произошел сбой
16:54
Россия и Армения будут выстраивать особые отношения
16:39
Педофилов в России ждет суровая кара
16:36
58-летний Харатьян выглядит как мальчик
16:28
Как бороться с возрастными изменениями
16:02
Бузова разочаровала пошлым клипом с "самым красивым преступником"
16:01
Витас во вздыбленных трусах пошалил перед камерой
15:58
Российские врачи сделали пациенту язык из руки
15:49
Россия и Армения укрепляют парламентские связи
15:45
Грандиозный фестиваль живого кино пройдет в Москве
15:36
Под Москвой мужчина изрезал облаявшего его пса (видео)
15:24
После скандала с Нетребко вдова Хворостовского приехала на кладбище
15:23
Россия забросила первую шайбу на Олимпиаде
15:10
Российских фигуристов засудили на Олимпиаде
15:08
Цымбалюк-Романовская впервые созналась в подлом обмане Джигарханяна
14:46
Пелагея вместе с мужем покидает Россию
14:37
Двигатель Boeing 777 начал разваливаться в полете (видео)
14:36
Назван состав сборной России на первый хоккейный матч на Олимпиаде
14:26
В центре Москвы студента пришибло льдиной
14:16
Вяльбе отказалась спасать российский биатлон
14:13
Дубцова показала фото со знойным брюнетом
14:02
Олимпиада под угрозой срыва: Пхенчхан накрыл мощный ураган
13:48
В Москве при обрушении строительных лесов пострадали рабочие
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Хваткая Цымбалюк-Романовская спелась с Белохвостиковой
Цымбалюк-Романовская впервые созналась в подлом обмане Джигарханяна
Эскортница Рыбка оказалась сестрой изнасилованной Шурыгиной
Вызвавшая омерзение Бузова долизалась
Больная раком мать Цымбалюк-Романовской отказалась от операции
Народ молится о выздоровлении Елены Ваенги
Общество

Названа неожиданная причина крушений самолетов в России

Фото: GLOBAL LOOK press/Charlotte Graham
Проанализировав последние авиакатастрофы в России, журналист Алек Лун пришел к неожиданному выводу о причинах этих трагедий. Он уверен, что российская авиационная отрасль стала жертвой собственного успеха.

Продолжение: Перед крушением у пилотов Ан-148 была паника
прочитано 10692 раза

Авиакатастрофы, которые произошли в последнее время в России, рассказал журналист Алек Лун в статье для издания The Atlantic, вызваны резким ростом пассажирских перевозок в стране. Отрасль, по его мнению, стала жертвой собственного успеха.

ПО ТЕМЕ

Эксперт рассказал о последних словах пилотов Ан-148

"Просто забыли включить обогрев": Ан-148 погубили пилоты

 Под Москвой разбился Ан-148

Сюжеты Под Москвой разбился Ан-148

С 2009-го по 2015 год число авиапассажиров в России выросло в два раза и достигло 90 миллионов человек. В 2017 году рост составил 19%, передает РИА Новости. Эти факторы вызвали дефицит квалифицированного персонала. Усугубило ситуацию падение курса рубля, что сделало работу пилотов за границей крайне привлекательной.

Вдобавок авиакомпании стремятся выжать все соки из сотрудников. Несмотря на то что время работы пилотов в России ограничивается 90 часами в месяц (по сравнению с другими странами, это немного), перевозчики прибегают к различным ухищрениям, чтобы заставить их работать больше.

Журналист напомнил, что именно к такому выводу эксперты пришли при расследовании авиакатастрофы 2012 года под Тюменью. Выяснилось, что летчики нарушали режим труда и не получали достаточно отпускных дней.

Также Алек Лун вспомнил крушение Як-42 под Ярославлем в 2011 году и падение Ту-154 Минобороны в Черное море в 2016-м. По мнению специалистов, не последнюю роль в этих катастрофах сыграл человеческий фактор.

Об ошибке пилотов заговорили и после крушения Ан-148 в Подмосковье. МАК сообщил о том, что падение могло быть вызвано обледенением датчиков приемников полного давления, которые замеряют скорость лайнера. При этом обогрев приемников был выключен.

Напомним, 11 февраля самолет Ан-148 с 65 пассажирами и шестью членами экипажа потерпел крушение в Раменском районе Московской области. Борт выполнял перелет из Москвы в Орск, однако пропал с экранов радаров спустя несколько минут после вылета из аэропорта. В авиакатастрофе никто не выжил.

Автор: Геннадий Куприянов15 февраля 2018, 08:10
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жуткие кадры с места крушения Ан-148

567

комментарии

Политика

Трамп вынудил Порошенко пасть в ноги Путину
Яценюк грозит России международным судом
Назван срок ввода миротворцев в Донбасс
В Крыму активизировались украинские шпионы

Шоу-бизнес

Бузова без белья раскорячилась в Кремле
Актриса Захарова: Дочь ценой своей жизни разлучила меня с семьей
"Обколотые" танцоры Жасмин поразили своим поведением
Гей-скандал с Галкиным обернулся для Панина провалом

Проишествия

Перед крушением у пилотов Ан-148 была паника
Шокирующие подробности кровавой бойни в американской школе
Эксперт рассказал о последних словах пилотов Ан-148
Собака час пыталась оживить сбитого друга (видео)

Lifestyle

Топ-10 романтичных книг о настоящей любви
Мединский нажаловался на "50 оттенков"
Вышедший из тюрьмы убийца задушил Шкуру
У Марлона Брандо нашли любовника-комика
Шоу-бизнес

Сексуальный красавец об интиме с Басковым: Можно полезть в петлю

Алекс Малиновский отреагировал на слухи о связи с "золотым голосом"
Шоу-бизнес

Отощавшая Глюк'oZa сняла обручальное кольцо

Вид певицы вызвал вопросы
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" умерла от "адской смеси"

В Следственном комитете сделали заявление
Общество

Редкая болезнь обезобразила популярного ведущего

Репортер 25 лет скрывал свое состояние от коллег

Гороскоп

Экстрасенс пообещал боль российским хоккеистам на Олимпиаде
Экстрасенсы: Пассажиров Ан-148 неслучайно собрали вместе
15 февраля станет судьбоносным днем из-за затмения
Как ублажить свою вторую половинку 14 февраля

Фоторепортажи

Ренату Литвинову сняли в постели с известным бизнесменом
Сексуальная блондинка показала роскошные ягодицы
Омерзительный флешмоб: женщины хвастаются обвисшей грудью
Барановская показала подросших детей

Спорт

Исинбаеву гнобят после родов в Монте-Карло
Россиянина специально покалечили на Олимпиаде
Россиянина специально покалечили на Олимпиаде
Медальный зачет Олимпиады-2018

Регионы

Верная собака насмерть замерзла вместе с хозяйкой в лесу
Забивший бывшую жену до смерти таксист погиб в ДТП при попытке побега
Коктейль за минет: студентка оригинально расплатилась в ночном клубе
Безумные регионы: Шестиклассницы подрались из-за "жениха"
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru