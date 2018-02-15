Второй пилот рухнувшего Ан-148 оказался самоучкой

Второй пилот разбившегося Ан-148 не был профессионалом. Он проходил курсы переподготовки в училище, у которого не было лицензии от Росавиации.



Высшего профильного образования у второго пилота Сергея Гамбаряна не было. Он прошел переподготовку из бортпроводника в летчики. Курсы Гамбарян проходил в крупнейшей частной авиашколе России – Челябинском летном училище гражданской авиации. У заведения не было лицензии от Росавиации и прокуратура требовала признать деятельность учебного заведения незаконной. 12 января этого года суд ходатайство надзорного органа удовлетворил.

Несмотря на отсутствие профессионального образования и 10 месячные курсы переподготовки, второй пилот налетал 812 часов. Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" разбился в Раменском районе Подмосковья днем 11 февраля, спустя четыре минуты после вылета из аэропорта Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Выживших в крушении нет.

Известно, что перед вылетом из Москвы в Орск капитан лайнера отказался обработать самолет противообледенительной жидкостью. Как сообщалось, в прошлом году проверка выявила нарушения в эксплуатации воздушного судна: не соблюдалась периодичность замены масла в редукторах и промывки фильтра воздушного стартера.

Оказывается, у второго пилота упавшего под Москвой Ан-148 даже не было профильного образования. Самоучка какой-то, выходит... — Евгений Абрамкин (@eugene_abramkin) 15 февраля 2018 г.

13 февраля комиссия Межгосударственного авиационного комитета после расшифровки самописцев назвала официальную версию крушения Ан-148 в Подмосковье. По мнению специалистов, пилоты могли получать неверную информацию о скорости полета из-за обледенения приемников полного давления.

На месте катастрофы обнаружено более 4, 5 тысяч обломков воздушного судна. Как сообщили в МЧС, спасатели обследовали около 50 гектаров в зоне поиска, передает РИА ФАН.