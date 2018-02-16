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Происшествия

Пилоты Ан-148 устроили перебранку перед крушением

Фото: Наталья Дмитрак/ТАСС
Из-за сильных повреждений запись бортового самописца Ан-148 восстанавливали несколько дней. Специалисты узнали, что происходило в кабине пилотов непосредственно перед катастрофой.

Продолжение: Катастрофа Ан-148 оставила сиротами 13 детей
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Запись, сделанная черным ящиком пассажирского Ан-148, оказалась совсем короткой. Слышно, как перед вылетом из аэропорта Домодедово пилоты читают контрольную карту и проверяют работу приборов. Примечательно, что в контрольной карте содержится указание включить обогрев приемников полного давления, но экипаж этого не делает.

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Вскоре после взлета пилоты обращают внимание на датчики, которые дают противоречивые и крайне низкие показания скорости. Ругаясь, они пытаются решить эту проблему, увеличивая скорость и наклоняя самолет к земле, передает "Коммерсантъ". Непосредственно перед падением в кабине слышны только нечленораздельные крики.

По словам экспертов, пилоты так и не поняли, что вызвало искажение показаний приборов, поэтому не смогли справиться с ситуацией. В связи с этим Росавиация решила разработать программу проведения имитации полетов с отказами различных приборов.

Несмотря на сильные повреждения бортового самописца Ан-148, специалистам Межгосударственного авиационного комитета удалось получить запись переговоров экипажа перед крушением. Данные подтвердили версию экспертов МАК: трагедия произошла из-за обледенелого датчика полного давления.

Напомним, 11 февраля Ан-148 с 65 пассажирами и шестью членами экипажа потерпел крушение в Раменском районе Московской области. Борт следовал из Москвы в Орск, но пропал с экранов радаров через несколько минут после вылета из аэропорта. В авиакатастрофе никто не выжил.

Автор: Геннадий Куприянов16 февраля 2018, 09:01
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жуткие кадры с места крушения Ан-148

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