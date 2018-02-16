Отец рассказал о странных синяках на теле замерзшей в Москве девочки

Отец погибшей в Новой Москве девочки заявил, что дочь возвращалась из детсада с синяками. Следователи выясняют обстоятельства трагедии, дело – на контроле в Следственном комитете России.

Трехлетняя девочка не имела никаких проблем со здоровьем, заверяет следователей отец погибшего ребенка. По словам главы семейства, несколько дней назад ее привели из детского сада с синяками, она сказала, что упала во время прогулки. Кроме того, родителям приходилось забирать ребенка домой в середине дня, так как малышка капризничала и не хотела оставаться в саду.

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Ранее стало известно, что в одном из столичных детских садов погибла трехлетняя воспитанница. По некоторым данным, воспитатели забыли забрать ребенка с прогулки. Дети вышли на улицу в 09:00, а вскоре вернулись в группу и отправились завтракать. Спустя какое-то время воспитательница обратила внимание, что одного ребенка не хватает.

Она вместе с нянечкой бросилась на поиски. Найти девочку удалось в 11:45. Ребенок лежал на снегу за большим сугробом и не дышал. Малышку отнесли в группу и вызвали скорую помощь. Прибывшие врачи констатировали ее смерть. Признаков насилия медики не обнаружили.

Инцидент прокомментировала директор учреждения Алла Шурухина. "Большая трагедия для семьи. Идут следственные действия. Пока у меня только одна информация от следствия – что это внезапная смерть. Биологическая", – цитирует директора RT.

По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело, его передали на контроль в центральный аппарат Следственного комитета России. Правоохранители проверяют, как работники учреждения обеспечивали безопасность детей на территории детсада, в том числе во время прогулок с малышами.