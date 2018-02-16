Охотник облил кислотой отказавшую ему возлюбленную
Мать троих детей никак не ожидала нападения от влюбленного мужчины. Инцидент произошел 14 февраля в одном из торговых центров, его зафиксировали камеры наблюдения. По данным полиции, кислота попала не только на жертву, но и на самого Кхана.
У женщины повреждено 15% тканей лица и груди. Состоние пациентки стабильное, успокаивают врачи. "К сожалению, у нее навсегда останутся шрамы. Ей понадобится как минимум две операции по восстановлению лица. К счастью, жизненно важные органы повреждены не были", – цитирует медика The Daily Mail.
30-летняя женщина работала в торговом центре уборщицей. Она уже десять лет как состоит в браке, у нее трое детей. Но это не мешало воздыхателю. Согласно сообщению полиции, Мехбуб жил неподалеку и следил за ней около двух лет. Следователи установили, что предмет обожания неоднократно получал от влюбленного угрозы.
WET and WILD compilation of Raveena Tandon - 2018 ।iCF।— Love&Laugh (@LoveforLaugh) 16 февраля 2018 г.
_______https://t.co/PtFGJMGRJc
_______#Bollywood_StopVulgarity #BollywoodActress #BlackPanther #WhatImKnownForIn4Words #VictoryLap #AnotherLife #NZvAUS #Bollywood #plussizefashion #RaveenaTandon pic.twitter.com/WgcV8N2foa
Dni.Ru писали о том, как десятки мексиканцев на днях стали свидетелями сцены, достойной пера Шекспира. Девушка отвергла предложение руки и сердца влюбленного молодого человека.
Имя несчастного мексиканца, которому сочувствуют тысячи пользователей Сети, не сообщается. Молодой человек встал на колени перед своей возлюбленной прямо на сцене, в присутствии десятков жителей мексиканского города Монтеррея.
Влюбленный сначала вручил даме сердца букет, который та благосклонно приняла. Однако ее настроение изменилось, когда рыцарь достал из кармана кольцо. Девушка схватилась за голову – и отказала бедолаге. Потрясенные трагическим финалом зрители опубликовали ролик в Сети, где он менее чем за двое суток набрал 700 тысяч просмотров.
Звезда уезжает в Испанию
На Серпуховско-Тимирязевской линии подземки поезда встали намертво
Актриса вышла в свет в свободном черном наряде
Балерина обратилась к хейтерам