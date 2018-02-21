Школьник прикрыл "Дом-2"

Всерьез заставил поволноваться участников популярного телешоу 12-летний москвич. Он сообщил о заложенной на территории телестройки бомбе.

Съемки шоу были прекращены на сутки. Обеспокоенные обитатели "Дома-2" были не на шутку испуганы. Всех, кто находился в павильонах, пришлось срочно эвакуировать. Однако, не обнаружив взрывное устройство, силовики разрешили организаторам продолжить съемочный процесс.

Вскоре правоохранители вышли на след хулигана. Как оказалось, школьник решился на такой поступок из-за пристрастия его 32-летней матери к "Дому-2", сообщает паблик Mash. Женщина каждый день включала телевизор, чтобы узнать последние новости из жизни любимых обитателей периметра. Все детство ее сына прошло под громкие выяснения отношений звезд телешоу передает teleprogramma.pro.

Публикация от Vlad Kadoni (@domkadoni) Фев 9, 2018 в 11:13 PST

Отметим, популярный скандальный телепроект, существующий с 2004 года, не раз пытались закрыть. Впервые — спустя всего год после выхода в эфир. В 2005 группа депутатов Мосгордумы потребовала прекратить трансляцию. Однако ничего не получилось. Противников шоу сразу же обвинили в попытках ввести цензуру и посягательстве на демократические основы общества. В 2009 году новое разбирательство закончилось тем, что передачу перестали показывать в "детское" время – с 16:00 до 23:00. Но уже спустя год шоу вернулось в дневной эфир. И теперь выходит утром, днем и вечером.