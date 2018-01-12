Под Москвой рядом с магазином заложили пятикилограммовую бомбу

Взрывное устройство обнаружено в Балашихе. Его нашли на Владимирской улице, недалеко от маркета "Дачник".

В полицию о подозрительном предмете сообщил один из продавцов магазина. Общий вес "убийцы" составляет порядка пяти килограммов. Сейчас устройство исследует ФСБ.

"Бомба представляла из себя целлофановый пакет, внутри которого были установлены два контейнера, а также виднелись провода", – сообщает "Утро.ru" со ссылкой на Telegram-канал Mash. Известно, что в одном из контейнеров находилось взрывчатое вещество, а в соседнем – поражающие элементы.

Напомним, 27 декабря 2017 года взрыв прогремел в магазине "Перекресток" на площади Калинина в Санкт-Петербурге. Трагедия произошла около 19:00. Из здания "Гигант-холла", в котором располагался магазин, эвакуировали порядка 50 человек.

По данным регионального Следственного комитета России (СКР), использовалось самодельное взрывное устройство, эквивалентное 200 граммам в тротиловом эквиваленте. В результате ЧП пострадали десять человек.

СКР квалифицировал взрыв в магазине как покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом. При этом в Следственном комитете подчеркнули, что рассматриваются все версии взрыва.