Беременная мама все видела: малышу раздробило ногу на эскалаторе

Ногу маленького мальчика затянуло в механизм эскалатора. Благодаря усилиям беременной матери он не остался инвалидом.

Кошмарный случай произошел в аэропорту Ванкувера. На глазах у беременной матери ногу двухлетнего мальчика раздавило подъемником, сообщает Life.ru.

Джулиан Ли возвращался с родителями в Канаду, когда его резиновый сапог затянуло в подъемник. Ботинок попал под механизм движущегося полотна и был практически перемолот металлическими зубьями.

Мать малыша Андреа Дячок сразу же нажала на кнопку аварийной остановки и стала звать на помощь. Для спасения ребенка была вызвана группа специалистов, также поддержку оказывали свидетели происшествия.

Испуганная женщина, которая на тот момент находилась на 22-й неделе, выложила на Facebook фото последствий несчастного случая. "Для всех моих друзей, которые заботятся о ногах и пальцах своих детей. Пожалуйста, прочитайте это и поделитесь с остальными. Будьте осторожны на эскалаторах. Ботинок Джулиана на мгновение коснулся боковой стороны, и это могло стоить ему ноги", – предостерегла Андреа подписчиков.

Женщина отметила, что ребенок не нарушал требований безопасности – он просто прислонился к боковой панели. По факту произошедшего ведется проверка.

Похожий случай произошел два года назад в Китае. На эскалаторе в торговом центре провалилась металлическая пластина. Стоявших на ней женщину с сыном начало затягивать под механизм. Мать успела вытолкнуть ребенка в безопасное место, но сама выбраться не смогла.

Очевидцы пытались оказать ей помощь, но усилия оказались тщетными – несчастная исчезла в глубине огромного механизма. От многочисленных травм она скончалась до приезда скорой помощи.