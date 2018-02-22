Мужчина получил срок за убийство голубя

Мужчина получил пять месяцев за жестокое обращение с животными. На глазах у шокированных детей он обезглавил птицу.

Житель Омска Сергей Потапов предстал перед судом за жестокое убийство голубя. Потапов получил 5 месяцев ограничения свободы. Ему нельзя покидать пределы региона и необходимо постоянно отмечается по месту жительства, сообщает издание "СуперОмск".

На глазах у школьников 31-летний мужчина выстрелил камнем из рогатки в птицу, а после ударил ее об угол гаража, тем самым оторвав ей голову. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и на мольбы и крики свидетелей не реагировал.

Ошарашенные дети пожаловались на живодера родителям, которые, в свою очередь, сфотографировали тело пернатого и разместили пост в социальных сетях. Публикация оказалась резонансной и привлекла внимание правоохранительных органов. Было возбуждено уголовное дело. Мужчина предстал перед судом и был признан виновным.

Гособвинители требовали для мужчины 2 года 3 месяца тюрьмы, но суд учел смягчающие обстоятельства – состояние здоровья подсудимого и малолетние иждивенцы. Отметим, что Потапов уже был неоднократно судим за имущественные преступления,

Дни.Ру недавно уже освещали подобные случаи. Например, относительно недавно в Красноярске подростки облили бензином щенков, а затем подожгли. Выжить удалось лишь одной собаке. А в 2016 году две жительницы Хабаровска издевались над собаками и кошками, публикуя свои зверства в Сети. За жестокое обращение с животными девушки были приговорены к 150 часам общественных работ. Житель Подмосковья пытался убить собаку. Мужчина подманил пса, погладил его и за несколько секунд нанес ему 12 ударов ножом. Предположительно, живодер разозлился из-за того, что собака его облаяла.