Женщина-инвалид избила сотрудника Большого театра на глазах у его семьи. Пострадавшему оказана медицинская помощь, а на хулиганку завели уголовное дело.



В полицейский участок обратился москвич. По его словам, он вместе с супругой и двумя детьми гулял на детской площадке в Мирском проезде столицы. Неожиданно из окна соседнего дома две незнакомки начали выкрикивать оскорбления в адрес мужчины и членов его семьи. По мнению дам, дети очень громко играли. Решив, что слова не возымели действия на шумных посетителей двора, одна из женщин вышла из подъезда с пистолетом в руках. Она подошла к главе семейства и ударила его рукояткой по лицу, сообщает Агентство городских новостей "Москва".

Мужчина обратился в полицию. Женщину нашли быстро. Ею оказалась 39-летняя петрозаводчанка, инвалид третьей группы. В отношении дамы возбудили уголовное дело о хулиганстве. Пока она находится под подпиской о невыезде.

Заметим, что не все лица с ограниченными возможностями такие бойкие, большинству требуется помощь и защита окружающих. Dni.Ru сообщали, что в Екатеринбурге школьника, инвалида первой группы, оплатившего проезд, кондуктор высадил из автобуса на мороз. Ребенку пришлось проделать достаточно долгий путь пешком по небезопасным оживленным улицам. Прокуратура запросила у перевозчика соответствующие документы.

Аналогичный инцидент произошел в 2014 году в Удмуртии. Водитель маршрутки высадил мальчика на пригородной трассе. Школьнику пришлось почти два часа провести на ноябрьском ветру из-за того, что доставлять последнего пассажира до конечной остановки невыгодно.

В 2016-м в Новосибирске из автобуса также высадили ребенка в 25-градусный мороз. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.