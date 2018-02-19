Бывшая жена рассказала о жуткой судьбе дочки-инвалида Серова

Бывшая жена Александра Серова Елена дала откровенное интервью Борису Корчевникову. Женщина рассказала о жуткой судьбе их с артистом первого ребенка.

Откровения Александра Серова о том, что первый ребенок его бывшей жены Елены (которого он не считает своим) умер вскоре после рождения, больно ударили по женщине. Для этого Серова снова пришла на ток-шоу Бориса Корчевникова, чтобы прояснить ситуацию.

"Первый год нашей совместной жизни был сказкой, я тогда уже была беременна, а Александр очень хотел ребенка. Он был в таком восторге, это было счастье. Я себя отлично чувствовала, анализы были хорошие, ультразвук тоже ничего не показал. Как только я родила, я услышала слова акушера: "Не показывайте", мне сделали укол, после чего я очнулась уже в палате. Врач сказал мне, что у дочки нет кисти одной руки. Я плакала тогда 24 часа в сутки, а дочка была очень красивой", – рассказала Серова.

Когда Елена родила, Александр приехал с гастролей. Ему сообщили, что у девочки нет кисти руки, и певец стал прилагать все усилия, чтобы спасти малышку. "Я ребенка видела один раз, ее не приносили мне кормить. На третий день мне сказали, что у девочки еще и порок сердца, она была в реанимации. Мы стали ездить по больницам и узнавать, как ее спасти и чем помочь, я с трудом могла о чем-то говорить, настолько мне было плохо. Все было как в тумане. На пятый день нам сообщили по телефону, что ребенок умер. Дальше несколько месяцев я очень плохо помню", – призналась Елена.

Женщина ответила на обвинения бывшего мужа, что, дескать, она пыталась избавиться от ребенка, когда он был еще в утробе, а также отреагировала на заявление, что это не его дочь, так как у него "не могло быть больных детей".

"Все, что сказал Александр, у меня не укладывается в голове. Я не буду перед ним оправдываться. Мы с Александром так и не похоронили ее – этим занималась моя мама. Она так и не сказала, где похоронена моя дочь. У меня появлялись такие мысли, что она жива. Я виновата в том, что я не довела дело до конца, я не похоронила своего ребенка – это мой большой грех. Мама сказала, что на похоронах была только она", – заключила Елена Серова.