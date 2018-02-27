Сибиряк очень хотел поехать домой и угнал маршрутку
В полицию Нижневартовска обратился представитель одного из транспортных предприятий города и сообщил о похищении микроавтобуса, припаркованного на одной из улиц. Водитель отлучился на 15 минут, забыв ключ в замке зажигания. Вернувшись, машину он не обнаружил, пишет газета "Известия".
Как выяснили правоохранительные органы, 38-летний житель Омска, изрядно выпив в увеселительном заведении, решил отправиться домой. Увидев пустую маршрутку, он сел в салон. Устав от ожидания, мужчина перебрался на место водителя и поехал по встречной полосе.
Горе-похититель попал в аварию – врезался в фонарный столб, передает "360". Свидетели происшествия вызвали сотрудников ГИБДД. Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".
Недавно похожий случай произошел в Мурманской области. Мужчина похитил бронетранспортер МТ-ЛБ из школы ДОСААФ и врезался в витрину магазина, откуда похитил бутылку вина.
В городе Апатиты местный житель угнал КамАЗ с автобазы Кольского научного центра РАН и наехал на припаркованную легковушку. А в Тульской области задержали пьяного молодого человека, угнавшего асфальтоукладчик. Как пояснил следствию угонщик, он просто хотел прокатиться.
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