Мужчина случайно снял на видео свою смерть

Американца застрелили в прямом эфире в Facebook. Ролик моментально распространился в интернете.



Автор видео шел по улице и переговаривался с неизвестным. "Ты онлайн", – сказал он несколько раз незнакомцу. Затем раздались выстрелы, и американец упал на землю.

ЧП случилось в городе Уингейт. Как сообщает издание WSOC-TV.com, в ролике запечатлено убийство 55-летнего музыканта из Северной Каролины.

Шеф полиции Донни Гей заявил, что незадолго до трагедии Робинсон Прентис приходил в участок. "Я говорим с ним по поводу украденного сотового телефона за две минуты до того момента, как он был застрелен", – пояснил страж порядка.





Члены семьи Робинсона рассказали в соцсетях, что тот хотел отметить день рождения прямой трансляцией. Музыкант никак не ожидал нападения.

У следствия появился подозреваемый. Дугласа Колсона уже допросили, но данных о его аресте пока нет.

Напомним, что в 2015 году в штате Вирджиния зрители местного телеканала в прямом эфире наблюдали за убийством журналистов Элисон Паркер и Адама Уорда. По данным следствия, их бывший коллега Брюс Уильямс приехал к месту съемки и начал стрельбу.

Злоумышленнику удалось скрыться, полиция преследовала его в течение пяти часов. Погоня закончилась самоубийством Уильямса.