Модель застрелила мужа и двоих детей

Четыре тела обнаружила полиция в одном из особняков городка Кеего Харбор американского штата Мичиган. Модель Лорен Стюарт застрелила мужа и двоих детей, после чего покончила с собой.

Друзья семьи утверждают, что ничто не предвещало беду: у супругов были хорошие отношения, они любили детей. Никто из их окружения и подумать не мог, что 45-летняя Лорен Стюарт способна на такой ужасный поступок.

Успешная модель и ее семья были найдены мертвыми в собственном доме в Кеего Харбор. Полиция решила наведаться в особняк после того, как обеспокоенные родственники сообщили стражам порядка, что Лорен не выходит на связь. Офицеры обнаружили в доме четыре тела: Лорен, ее 47-летнего мужа Даниэля и двоих взрослых детей – 27-летнего Стивена и 24-летней Беттани.

Как рассказала журналистам подруга Лорен, еще за неделю до трагедии семья выглядела вполне счастливой. Ни у кого не возникало сомнений в том, что супруги любят друг друга. "Она поклонялась Дэнни. Дэнни поклонялся ей. Они были как рука в перчатке. Но она очень беспокоилась за него – Даниэль был склонен к депрессии", – рассказала женщина.

Они, конечно, испытывали некоторые трудности – но это у всех в жизни бывает. Подруга вспомнила, что муж с женой какое-то время состояли в секте, которая запретила их детям получать дальнейшее образование. По ее словам, семья с трудом отделалась от сектантов.

Позже брат с сестрой учились в колледже. Глава семьи Даниэль работал в университете при Центре исследований в Мичигане. Лорен указывала в соцсетях, что работает моделью и личным тренером, пишет Life.ru.