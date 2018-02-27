Пассажиры застряли в тоннеле московского метро

Движение поездов от станции "Партизанская" до "Киевской" Арбатско-Покровской (синей) линии Московского метрополитена было остановлено из-за сбоя. Пассажирам пришлось несколько десятков минут провести в стоящих в тоннеле поездах.

По словам одного из пассажиров столичной подземки, ему пришлось провести в стоящем в тоннеле между станциями вагоне около получаса. "Тут нет движения поездов и выйти я не могу", – рассказал он Dni.ru.

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По его словам. поезд около пяти минут стоял перед станцией "Измайловская", а затем порядка 25 минут – перед "Партизанской". "Народа много, но главное – люди в мороз стояли 25 минут на открытой платформе "Партизанской", – заметил пассажир. Он также добавил, что паники в вагоне не было, а машинист успел пять раз попросить пассажиров соблюдать спокойствие и прядок и пообещал, что поезд скоро отправиться.

Отметим, в пресс-службе Московского метрополитена признали факт крупного сбоя. Согласно прогнозам специалистов, на восстановление движения могло уйти 20 минут. Впрочем, по уверениям работников метро, справиться удалось быстрее.

Арбатско-Покровская линия. Движение поездов оперативно введено в график. — Московское метро (@MetroOperativno) 27 февраля 2018 г.

По данным телеграм-канала Mash, причиной серьезного сбоя стало короткое замыкание в тоннеле у станции "Партизанская". Напряжение на линии пришлось снять, из-за чего поезда встали. "Интерфакс" со ссылкой на представителя транспортного комплекса столицы сообщает, что причиной сбоя стала техническая неисправность подвижного состава, двигавшегося в сторону центра.

Тем временем пользователи Сети жалуются, что поезда по-прежнему ходят с увеличенными интервалами, а на перронах станций скопились огромные толпы пассажиров. Кроме того, люди пытаются допытаться у пресс-службы московской подземки, что же на самом деле послужило причиной транспортного коллапса в метро.