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Происшествия

Фото настоящих героев: двое пожарных погибли при спасении детей из огня

Фото: instagram.com/gkupsc
Московские пожарные спасли четырех человек, в том числе троих детей, но сами выбраться из огня не успели. В Сети распространились фотографии героев.
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Старшина Михаил Фомин и прапорщик Александр Драевский участвовали в ликвидации пожара на бульваре Матроса Железняка в районе Коптево. Горела квартира на последнем этаже.

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"Работали на защиту путей эвакуации для жильцов соседних квартир. Двое пожарных, одними из первых прибывшие на место, ценой собственной жизни из горящей квартиры спасли четырех человек, трое из которых – дети. Они успели вывести их из квартиры, но в это время было нарушено остекление, и произошел обильный выброс пламени, в результате чего погибли двое пожарных", – цитирует сообщение пресс-службы МЧС 360tv.ru.

Бойцы 41-й пожарно-спасательной части 29-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы по Москве Михаил Фомин 1985 года рождения и Александр Драевский 1982 года рождения не раз боролись с огнем на территории города. Фомин имел медаль "За отвагу на пожаре". Добавим, что у Драевского остались жена и 12-летняя дочь.

Александр Драевский. Фото: moscow.mchs.ru

Михаил Фомин. Фото: moscow.mchs.ru

По факту гибели спасателей возбуждено уголовное дело. "По поручению руководителя ГСУ СК России по городу Москве Александра Дрыманова первым управлением по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности столичного главка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц", – сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова. 

Автор: Руслана Алексеева28 февраля 2018, 11:14

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