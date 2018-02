Звезду сериала "Секс в большом городе" настигла смерть

Ранее исполнительница одной из главных ролей в сериале "Секс в большом городе" обратилась к поклонникам с просьбой помочь ей найти пропавшего родственника. Звезда разместила в своем Twitter листовку с информацией об исчезнувшем брате, а канадские СМИ продублировали ее просьбу, сообщает teleprogramma.pro.

4 февраля полиция сообщила Ким страшную новость – 55-летний мужчина был найден мертвым. "С прискорбием я и моя семья сообщаем о неожиданной кончине нашего сына и брата, Криса Кэтролла. Нам сейчас нужен покой. Большое спасибо вам всем за любовь и поддержку в это трудное время", – написала в своем аккаунте знаменитость.

В свою очередь представитель по связям со СМИ канадской полиции рассказал, что тело Кристофера было найдено в провинции Альберта. Причину смерти мужчины он не сообщил, однако уже известно, что в ней нет криминального следа.

It is with great sadness that myself and my family announce the unexpected passing of our son and brother, Chris Cattrall. At this time we ask for privacy. We want to thank you all on social media for your outpouring of love and support in this trying time. pic.twitter.com/n4dQAMrTvS