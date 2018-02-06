Интернет-магазин прислал покупательнице огнемет вместо фена (видео)

Приобретенный в интернет-магазине фен едва не стал причиной смерти своей хозяйки. Вместо горячего воздуха из сопла аппарата вырвалась струя пламени.

Разрекламированный товар американка Эрика Шулбред приобрела в известном онлайн-магазине Amazon. Первое же использование чуда техники едва не стало для жительницы Южной Каролины фатальным.

Эрику смутили странные звуки, которые издавал фен при включении, и она решила заснять процесс на камеру. Кадры получились очень занимательные – из сопла показался небольшой огонек, который тут же перерос в язык пламени, передает "360".

"Я все еще немного в шоке. Я не могла отключить фен, а переключатель только усилил пламя. Я думала опустить фен в воду, но обожгла руку, пока выдергивала его из розетки. Он продолжал гореть. Тогда я подставила фен под струю воды", – поделилась пострадавшая переживаниями с журналистами.

Запись своего эксперимента Эрика выложила в Facebook. По ее словам, она отделалась небольшим ожогом на руке и ужасной вонью в ванной. Подписчики ей посочувствовали. А кое-кто предположил, что Эрике по ошибке прислали новое изобретение Илона Маска – ручной огнемет.

Выяснить, что за тайная разработка продавалась в онлайн-магазине, уже не удастся. Прибор сняли с продажи, а американке вернули деньги.